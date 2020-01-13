Президент Ирана Хасан Рухани распорядился об имплементации недавно принятой парламентом резолюции, в которой содержится призыв признать армию США и Пентагон террористическими организациями.

Об этом информирует агентство Tasnim.

Сообщается, что в сегодняшнем заявлении Рухани дал указание соответствующим организациям выполнить резолюцию, которая была принята во время открытого заседания парламента во вторник. Резолюция была также одобрена национальным советом Советом стражей.

В сообщении отмечается, что законодатели единодушно проголосовали за экстренное предложение о назначении американских войск террористами в ответ на недавнюю попытку Вашингтона убить иранского командующего генерал-лейтенанта Кассема Сулеймани.

Напомним, операция по устранению Сулеймани была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Вчера "Страна" писала, что американский президент Дональд Трамп выразил поддержку протестам в Иране, которые охватили страну после того, как правительство признало, что самолет авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными. Сделал он это на языке фарси.