В Винницкой области по состоянию на понедельник, 13 января, лабораторно установлено пять случаев заболевания опасными формами гриппа А, который может давать тяжелые осложнения. Об этом на аппаратном совещании сказала директор департамента охраны здоровья Винницкой ОГА Людмила Грабович, сообщает Укринформ.

"Эпидемическая ситуация в области в настоящее время на 27% ниже порогового уровня по заболеваемости на грипп и ОРЗ. Однако зафиксировано по области 5 случаев гриппа А, который дает тяжелые осложнения", - рассказала Грабович.

По ее словам, медицинские учреждения области обеспечены необходимыми противовирусными препаратами.

Как сообщили в Винницком областном лабораторном центре Минздрава Украины, с начала эпидемического сезона в вирусологической лаборатории Центра методом люминесцентной микроскопии исследован материал от 5 человек. Получен 1 положительный результат на вирус парагриппа и 2 на аденовирус. Также исследовались 12 образцов материала, в результате получен 1 положительный результат на вирус гриппа типа А H3N2 (гонконгский грипп) и 4 положительных на вирус гриппа типа А H1 (свиной грипп).

В целом в области второй недели 2020 года наблюдался низкий уровень интенсивности заболеваемости гриппом и ОРВИ - 364,2 случая на 100 тыс. населения. Самые высокие уровни заболеваемости на грипп и острые респираторные вирусные инфекции регистрировались в Барском, Бершадском, Могилев-Подольском, Тульчинском и Хмельницком районах.

Напомним, что в Украине 31-летняя беременная умерла от осложнений гриппа, ее ребенок выжил.

Также мы писали о том, что в Украине умерла 55-летняя женщина, которая стала жертвой пандемического вируса гриппа.