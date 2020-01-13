Варшава не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщила агентству РИА Новости представитель пресс-службы города.

"Много лет 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве", - пояснила представитель пресс-службы. Она рассказала, что в администрации были зарегистрированы "два уличных мероприятия, организуемые частными лицами, с целью отметить эту дату". Тем не менее представитель Варшавы по приглашению Союза солдат Войска польского возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, добавили в пресс-службе.

17 января считается днем освобождения Варшавы. Польская столица была освобождена советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции. В Москве в честь 75-летия освобождения Варшавы будет дан салют.

Напомним, что Путин раскритиковал посла Польши в Третьем Рейхе, назвав его "антисемитской свиньей.

После этого еврейская община Польши возмутилась словами Путина.