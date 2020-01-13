Каховский городской совет получил письмо от Украинского института национальной памяти с требованием снести памятники "Легендарная тачанка" и "Девушка в шинели". Об этом написал мэр города Андрей Дяченко в своем Facebook.

"Неутешительные новости. На днях исполком получил письмо с жестким требованием снести Легендарной тачанки. Институт национальной памяти считает, шо самый масштабный памятник Херсонщины "символизирует коммунистический тоталитарный режим" (письмо в приложении) и подлежит немедленной декоммунизации", - пишет городской глава.

Фото: Андрей Дяченко

Фото: Андрей Дяченко

В письме ведомства указано, что памятники являются символикой коммунистического режима и подлежат обязательному демонтажу. В связи с этим 16 января горсовет Каховки соберется на внеочередное заседание, чтобы решить дальнейшую судьбу местной достопримечательности.

Скриншот: YouTube/ Андрій Дяченко

"16 января я собираю внеочередную сессию, чтобы защитить дальнейшую судьбу памятника. Даже не так. Судьбу не просто памятника, а символа города. 100% уверен, большинство каховчан встанут против декоммунизации Тачанки. Как мэр, также буду бороться за ее сохранение до последнего", - заявил Дяченко

Мэр Каховки отметил, что ответственность за требование снести памятник лежит на руководителе Института национальной памяти Антона Дробовича, который был назначен "действующим президентом Зеленским и партией "Слуга народа".

"Поэтому параллельно я готовлю обращение к президенту, губернатора Юрия Гусева и нардепа Владимира Иванова. Будьте уверены, каховчан не простят, если мы позволим утилизировать Тачанку.", - пишет каховский городской голова.

По поводу требования от Института демонтировать памятник "Девушка в шинели" Дяченко не написал.

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