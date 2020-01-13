В центре Киева закрылся ресторан "Три вилки" нардепа-мажоритарщика от "Слуги народа" Николая Тищенко. На дверях заведения, которое находится на улице Владимирской, висит табличка "Закрыто", сообщает корреспондент "Страны".

Фото: facebook.com/Анастасия Товт

Ранее "Страна" сообщала, что ресторан "Три вилки" входил в список заведений, где за соседним столиком передают взятки и проводятся спецоперации. В частности, в ресторане несколько лет назад прошла первая личная встреча нардепа Борислава Розенблата и Светланы Сивоконь, где за одним из столиков она передала депутату через его охранника $7500.

Также Тищенко в декабре дал интервью "Стране" и рассказал о зарплатах в конвертах. Он, кстати, не любит журналистов. У него с нашим цехом как-то не сложилось со старта, из-за чего, видимо, депутат начал попадать в различные новостные сюжеты по нетривиальным медийным поводам. То Тищенко станет собеседником пранкера Джокера, то сравнит формулу Штайнмайера с насосом, то состроит гримасу в зале парламента, то возьмет на работу помощницу, внешность которую обсуждают в телевизионных сюжетах.