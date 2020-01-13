Бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов сообщил, что его семья, которая до этого жила в аннексированном Крыму, воссоединилась в Киеве.

Четыре месяца назад, во время своей первой пресс-конференции после освобождения, он не стал отвечать на вопросы журналистов о семье, заявив, что это личное. А теперь приоткрыл завесу, рассказав, что переезд сына был непростым, поскольку его не отпускала бывшая жена.

"Этническая украинка, родилась в Ивано-Франковской области, но приняла аннексию Крыма" - описал экс-супругу Сенцов.

Мы собрали информацию о том, что известно о семье украинского режиссера.

"Наконец-то, мы воссоединились". Что сообщил Сенцов

13 января Олег Сенцов написал, что к нему из Крыма переехали мать и сын.

"Я не очень люблю говорить о моей личной жизни, но недавно произошло важное событие для нашей семьи. Наконец-то, мы воссоединились: в Киев переехала моя мама и сын", - сообщил Олег Сенцов в Facebook.

Он добавил, что воссоединение с сыном было непростым, поскольку его бывшая жена не хотела отпускать сына в Киев.

"Она, кстати, этническая украинка, родилась в Ивано-Франковской области, но приняла аннексию Крыма. Влад находился не только в печальных условиях, но и под давлением пропаганды и лжи. Но две недели в Украину ему хватило, чтобы эта пелена спала. Несмотря на свою болячку, он хорошо разбирается и сегодня пошел в обычную киевскую школу, в которой есть инклюзивное обучение", - заявил Сенцов.

Что известно о семье Сенцова

Олег Сенцов родился и жил в Крыму. Будучи студентом, в 19-летнем возрасте, он познакомился с будущей супругой Аллой. Ей тогда было 18 лет.

Свадебное фото Аллы и Олега Сенцовых

В браке родилось двое детей - дочь Алина (сейчас ей 17 лет) и сын Владислав (ему 15 лет). У мальчика - аутизм.

После того, как в 2014 году Сенцов был арестован и его увезли в Россию, детей остались воспитывать в Крыму жена Алла и мать Людмила, которая жила в поселке под Симферополем.

В 2016 году, уже после того, как в России Олега Сенцова осудили к 20 годам, Алла Сенцова подала на развод.

7 сентября 2019 года, после освобождения, режиссера встречали в аэропорту дочь Алина и двоюродная сестра Наталья Каплан. 8 сентября из Крыма приехали мать Людмила, сын Владислав и бывшая жена Алла.

Судя по всему, дочь осталась жить с ним, а через четыре месяца из Крыма переехали мать и сын.

Что рассказала о разводе жена Сенцова

В интервью для "5 канала" в 2016 году Алла Сенцова рассказывала, что еще до ареста Олега в 2014 году, семья фактически распалась.

"Да, у нас были сложные отношения. Мы оставались мужем и женой, но при этом у нас возникли определенные проблемы. Некоторое время мы жили, скажем так, в соседних домах. Мы пока не знали, что делать с нашими отношениями. Наконец, когда это все произошло (арест - Ред.), все, что зависело от меня в смысле помощи - передачи, беседы с адвокатами, предоставление всех необходимых документов - я сделала. Было очень серьезный вопрос по поводу детей, потому что было указание социальной службе лишить Олега родительских прав. И мне стоило больших усилий его отстоять. Потому что какими бы ни были наши отношения, Олег - отец этих детей", - рассказала Алла Сенцова.

При этом в 2016 году она подала на развод, который назвала вынужденной мерой из-за жилищных проблем.

По ее словам, с первого дня их знакомства они постоянно арендовали жилье. Сначала не было финансовой возможности, когда они были студентами. Но когда появились дети, возник вопрос о приобретении жилья.

Алла Сенцова с сыном Владом

"Был даже момент, когда у нас появилась финансовая возможность, но здесь уже у нас возник конфликт. Я говорила - давай купим хотя бы однокомнатную квартиру, давай купим, у нас двое детей. Но Олег сказал: нет, мы будем покупать участок, будем строить дом, и мы все будем жить в большом доме. Убедить его у меня не получилось... Мы купили участок, начали строить дом, и здесь ударил кризис. В результате нет ни участка, ни дома, ни машины - ничего. А когда у Олега опять что-то стало получаться в творчестве, и мы начали что-то планировать - его арестовали" - поделилась его бывшая жена.

По ее словам, она с детьми продолжала жить в съемной квартире. Платила она за счет помощи, которую оказывали Олегу. Деньги получала через свекровь. Но с лета 2016 года, по ее словам, помощь прекратилась. При этом, что именно это была за помощь Алла Сенцова ответить затруднилась: " Я не знаю, откуда поступали деньги. Я знаю, что такую помощь оказывали маме Олега. Но поскольку я никогда не буду считать деньги в чужих карманах, я не знаю, сколько там было".

Также она сообщила, что она не могла устроиться на постоянную работу, поскольку ей нужно было водить и забирать из школы и с репетиций сына, готовить еду. Она работала из дома: продавала свои вышивки через интернет, писала и редактировала статьи, студенческие работы.

После того, как появились проблемы с оплатой жилья, она задумалась над тем, чтобы взять ипотеку на квартиру, но в банке, ей сказали, что шансов оформить ее с мужем-политзаключенным - нет. После этого она и решила развестись, поскольку, по ее словам, ей нужно было думать о крыше над головой, а связи с мужем у нее фактически не было.

Что касается политической позиции, то в интервью трехлетней давности для украинского телеканала экс-супруга Сенцова называла себя глубоко аполитичным человеком.

Про маму Олега Сенцова Людмилу она говорила, что та очень помогает, хоть известия об Олеге сильно подкосили ее, и что дети часто ездят к бабушке на выходные.

Что говорила мать Сенцова

Мать Олега Сенцова Людмила дала интервью российскому телеканалу "Дождь" в 2018 году, за год до освобождения сына.

В нем она заявила, что Алла развелась с ее сыном, бросила общих детей и уехала в Киев на полгода, поскольку нашла новую любовь. К тому же, якобы она присвоила деньги, которые украинцы передавали режиссеру после ареста.

Она сказала, что не поддерживает позицию сына и считает, что неправильно его воспитала. Тем не менее, она взялась воспитывать якобы брошенных детей - Влада и Алину.

По словам матери Сенцова, он не писал ей, находясь в СИЗО в Москве, обидевшись на ее слова и неправильном воспитании, и ей пришлось написать первой.

Она уточнила, что имела в виду не его деятельность, не то, что он не согласен с режимом, а ситуацию с детьми. "Они спрашивают, где папа? Не хочу, чтобы он влезал куда-то. Хочу, чтобы он работал, и чтобы дети были с ним" - говорила мать Сенцова.

Также она сказала, что на референдум в Крыму в 2014 году не ходила, потому что болела, но, если бы он произошел сейчас, то, наверное, бы пошла.

По словам Людмилы Сенцовой в Крыму ее никто не поддерживал, а ее зять и старший внук работают в ФСБ.

Сам Сенцов в своем последнем слове запретил приезжать матери к нему в колонию и брать с собой детей.

В 2019 году, после освобождения сына, Людмила Сенцова приехала в Киев с невесткой Аллой и внуком Владом.

На вопрос журналистов, что она скажет сыну, она ответила: "Спасибо, сынок, что ты выдержал и что я тебя увижу, что ты у меня живой".