С 16 января вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях в Украине должна быть выполнена исключительно на государственном языке. Такое сообщение появилось на сайте Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Так, вступают в силу нормы статьи 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был принят Верховной Радой 25 апреля прошлого года.

В Нацсовете отмечают, что организации телерадиовещания зарегистрированные за рубежом могут размещать рекламу на одном или нескольких официальных языках Евросоюза, наряду с украинским. Что касается официально признанных Украиной национальных меньшинств, то они могут реализовать свое право на рекламу на национальном языке.

За игнорирование данного закона нарушителям грозит штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 - 5100 гривен) или предупреждение, если нарушение совершено впервые.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что за несоблюдение положений закона о тотальной ураинизации штрафы будут действовать даже для детских кружков.

Также мы писали, что "мовный омбудсмен" Монахова заявила, что не будет инициировать пересмотр закона "о тотальной украинизации".