В так называемой "ДНР" заявляют, что в рамках "интеграции с Россией" собираются довести минимальные пенсии до уровня Ростовской области РФ.
И эти выплаты действительно сейчас растут довольно быстро - за последние полгода они увеличились на 45%. Причем на данный момент пенсионная минималка у сепаратистов превысила аналогичный показатель в Украине.
Правда, параллельно в Донецке, впервые с 2014 года, разморозили цены на коммуналку, которая дорожает в несколько этапов. А повышенные пенсии удается получить не всем.
Тем не менее, рост выплат - это серьезный маркер дальнейшего развода Донецка и Киева.
Судя по всему, в "республиках" и Москве видят все меньше возможностей интеграции региона в Украину, а потому решили вкладывать деньги в увеличении "социалки", чтобы показать "преимущества жизни" в "республиках".
Правда, есть множество нюансов, которые, мягко говоря, затрудняют решение этого вопроса.
"Страна" разбиралась, что происходит с соцвыплатами на неподконтрольных территориях.
Что происходит с пенсиями в "ДНР"
На бумаге с пенсионными выплатами на неподконтрольной части Донецкой области все неплохо.
Накануне Нового года в Донецке заявили, что повышают пенсии с 1 января 2020 года на 20%. Это значит, что минимальная пенсия достигнет 4800 рублей.
То есть по факту многие получат даже больше. Опрошенные "Страной" пенсионеры говорят, что еще до январского повышения имели 4600 - 5000 рублей пенсии при действовавшей до 31 декабря минималке в 4000 руб.
Но даже минимальные 4800 рублей в сравнении с Украиной сумма внушительная. В переводе на наши деньги это 1870 гривны. Что даже выше пенсионной минималки в Украине (1638 гривен в начале года и 1769 в конце).
И, хотя обновленную пенсию в "республике" увидят лишь в феврале, глава "республики" Денис Пушилин анонсировал уже новые повышения пенсий.
Цель заявлена амбициозная – достичь уровня зарплат и пенсий соседней Ростовской области РФ до 1 января 2022 года.
Повышение, по словам Пушилина, будет производиться в три этапа: с 1 января 2021 года, с 1 июля 2021 года, с 1 января 2022 года. В каждый из этапов пенсии будут увеличиваться в среднем на 20%, зарплаты работников бюджетной сферы – на 28%, а чиновников – на 18%.
То есть, к 2022 году минимальная пенсия в "ДНР" может в теории достигнуть 8 294 рублей. Вряд ли это будет сравнимо с Ростовской областью, где уже сейчас прожиточный минимум для пенсионеров - 8 736 рублей (или 3 319 гривен), а через два года наверняка будет еще выше.
Но в любом случае планы амбициозные – особенно для "ДНР". Тем более, что существенный рост пенсий здесь начался еще летом – в июле с 3194 рублей пенсионный минимум вырос до 4000.
Зарплаты бюджетников
Второй большой пласт работников, которых должно затронуть повышение - это бюджетная сфера. В ней сепаратисты анонсировали рост зарплат с 1 января на 26%. Предыдущее похожее повышение было в октябре.
Зарплаты в этой сфере очень разные. К примеру, преподаватель вуза до январского повышения получал 12-15 тысяч рублей (4,6-5,9 тысяч гривен). А бухгалтер того же вуза - порядка 9000 (3500 гривен).
В "министерствах" средняя заработная плата выше.
Также Пушилин анонсировал этой зимой рост зарплат энергетикам и транспортникам - водителям и кондукторам. Правда, тут же заявил, что вырастут и цены на проезд.
"После очередного повышения зарплат и пенсий (январь 2020-го), нужно будет говорить о повышении стоимости проезда. Это вынужденная мера", - сказал Пушилин.
И это не единственная ложка дегтя в этой истории.
"Требуют паспорт ДНР"
Есть и ряд сложностей, которые для многих сводят на нет формальное повышение.
Во-первых, это неофициальное требование "паспорта ДНР" при оформлении пенсии. Дончанин Евгений К., который обратился в местный Пенсионный фонд, получил отказ и предложение сначала оформить местный документ, удостоверяющий личность.
А это процесс небыстрый – от нескольких месяцев до года.
Правда, как выяснила "Страна", такие требования пока не выдвигаются к тем, что уже получает пенсию у сепаратистов и оформлял ее еще по украинскому паспорту. Однако местных жителей настораживает, что в последнее время местные власти начали слишком повышать вес внутреннего "паспорта".
Как уже рассказывала "Страна", в Донецке начались произвольные задержания тех, у кого есть только украинский паспорт. Их доставляют в участок, снимают отпечатки пальцев, фотографируют и отпускают.
Кроме того, массово задерживают и отправляют на штрафстоянку авто на номерах украинского образца. Это не имеет прямого отношения к вопросу "паспортов" - но показывает направление, которое избрали в "ДНР": полное вытеснение украинских документов.
То есть, не исключено, что чем выше будет пенсия, тем сложнее будет ее оформить. Ведь получить "паспорт ДНР" - дело нелегкое. Особенно после того, как по этому документу начали выдавать российские паспорта.
К слову, вопреки распространенному мифу, что получив российский паспорт донецкие пенсионеры получают сразу три пенсии (украинскую, "республиканскую" и российскую), это не так. На российскую пенсию дончанин может претендовать только если получит регистрацию в одном из российских регионов. Сам по себе паспорт РФ право на пенсию не дает.
Проблемы с зарплатами в промышленности
Впрочем, повышения соцвыплат во-многом нивелируются проблемаи в промышленности.
После начала блокады в 2017 году и перехода промпредприятий под контроль "республик", они так и не смогли нормализовать свою работу. Экспортировать продукцию (уголь и сталь) приходится по разным хитрым схемам через Россию и Южную Осетию.
Долгое время главным оператором этих поставок была компания "Внешторгсервис", которую связывают с беглым украинским олигархом Сергем Курченко. Однако, к концу прошлого года, как уже писала "Страна", она нарастила огромные долги перед предприятиями и перестала с ними расчитываться.
Из-за чего образовалась задолженность и по зарплатам. Сейчас "республики" и их "кураторы" в Москве пытаются решить вопрос. Но получается это с трудом.
В целом, трудности с налаживанием стабильной работы промышленности являются главной проблемой "республики". В такой ситуации, вся ее экономика все больше держится на бюджетных платежах, которые, в свою очередь, зависят от финансовой помощи России.
Вне "госсектора" работу найти по-прежнему крайне тяжело и зарплаты там не индексируются. Не говоря уже об открытии своего бизнеса.
С пенсиями растут и цены
Рост пенсий и зарплат бюджетникам в Донецке, который начался еще летом, многие считали "перемогой". Ведь цены на продукты и предметы первой необходимости в "республике" уже тогда не слишком отличались от киевских. А бензин, проезд и коммуналка сразу были существенно дешевле.
Однако уже с осени в "ДНР" начали повышать цены на коммуналку – впервые с момента образования "республики".
Тарифы на холодную воду в сентябре выросли на 52% (12,7 рублей за кубометр), водоотведение – на 57% (8,83 рубля за кубометр), вывоз мусора и квартплата – на 30%. В целом средняя коммунальная платежка подорожала на 300 рублей в месяц.
А уже совсем скоро - с 1 февраля - подорожает свет. Цены на него поменяются впервые с 2015 года.
Пока точно неизвестно, сколько будет стоить электричество (в "указе" Пушилина об этом ничего не говорится). Сейчас киловатт-час стоит 61,68 копеек. В донецких пабликах гуляет фотокопия новых тарифов – 80 копеек. Но это неофициальная информация.
Судя по методичности повышения – скорее всего стоит ждать и роста тарифов на газ, отопление и горячую воду. По крайней мере такие слухи курсируют в Донецке уже с осени.
В то же время, пока коммуналка и свет в "ДНР" значительно дешевле, чем в Украине – даже с учетом уже состоявшихся и предполагаемых повышений.
|Вид услуги
|Киев. грн
|Донецк, грн
|Холодная вода и стоки
|20,82 грн
|8,43 грн
|Свет (минимальный объем)
|0,9 грн
|0,35 грн
|Отопление (без счетчика)
|38,50 грн за кв.м.
|5,45 грн за кв.м.
|Горячая вода
|97,89 грн за куб.м.
|13,77 грн за куб.м.
|Газ (без счетчика)
|6,91 грн за куб.м.
|0,94 грн за куб.м.
|Вывоз мусора
|159,10 грн/куб. м
|49,27 грн/куб.м.
Также дешевле и бензин. В Донецке он стоит около 16 гривен за литр 95-го (в Украине 26-27).
Как прожить на пенсию в Киеве и Донецке
Еще год-два назад цены в "республиках" были значительно выше украинских. Причем абсолютно на все товары и услуги.
Причина - торговая блокада и запрет на ввоз украинских товаров. Вакуум пришлось заполнять российским производителям, чей ценник изначально выше.
Однако за последние пару лет многие цены в Украине и России сравнялись - в основном украинские подтянулись вверх. Что отразилось и на ценниках в "ДНР".
Так, продукты питания в Донецке на данный момент стоят примерно так же, как и в Киеве. Главная причина - укрепление курса гривны к рублю.
Кроме того, в "республике" постепенно восстановили собственный пищепром - работают многие молокозаводы и мясокомбинаты.
|Продукты
|Киев, грн
|Донецк, грн
|Молоко
|17,85-26,47
|14,10 - 24,28
|Курятина филе
|90
|82
|Сосиски
|72,14 - 122
|78,33 - 148,83
|Хлеб (батон)
|13,06
|6,76
|Гречка
|24,7 – 37,50
|16,45 – 22,72
|Картофель
|12,24 – 14,50
|9 – 10,57
|Яйца (дес.)
|26,50
|28,20
А вот, что по-прежнему довольно дорого в "республиках" - это одежда и бытовая техника. Что и понятно - эти товары в Донецке не производятся.