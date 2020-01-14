В так называемой "ДНР" заявляют, что в рамках "интеграции с Россией" собираются довести минимальные пенсии до уровня Ростовской области РФ.

И эти выплаты действительно сейчас растут довольно быстро - за последние полгода они увеличились на 45%. Причем на данный момент пенсионная минималка у сепаратистов превысила аналогичный показатель в Украине.

Правда, параллельно в Донецке, впервые с 2014 года, разморозили цены на коммуналку, которая дорожает в несколько этапов. А повышенные пенсии удается получить не всем.

Тем не менее, рост выплат - это серьезный маркер дальнейшего развода Донецка и Киева.

Судя по всему, в "республиках" и Москве видят все меньше возможностей интеграции региона в Украину, а потому решили вкладывать деньги в увеличении "социалки", чтобы показать "преимущества жизни" в "республиках".

Правда, есть множество нюансов, которые, мягко говоря, затрудняют решение этого вопроса.

"Страна" разбиралась, что происходит с соцвыплатами на неподконтрольных территориях.

Что происходит с пенсиями в "ДНР"

На бумаге с пенсионными выплатами на неподконтрольной части Донецкой области все неплохо.

Накануне Нового года в Донецке заявили, что повышают пенсии с 1 января 2020 года на 20%. Это значит, что минимальная пенсия достигнет 4800 рублей.

То есть по факту многие получат даже больше. Опрошенные "Страной" пенсионеры говорят, что еще до январского повышения имели 4600 - 5000 рублей пенсии при действовавшей до 31 декабря минималке в 4000 руб.

Но даже минимальные 4800 рублей в сравнении с Украиной сумма внушительная. В переводе на наши деньги это 1870 гривны. Что даже выше пенсионной минималки в Украине (1638 гривен в начале года и 1769 в конце).

И, хотя обновленную пенсию в "республике" увидят лишь в феврале, глава "республики" Денис Пушилин анонсировал уже новые повышения пенсий.

Цель заявлена амбициозная – достичь уровня зарплат и пенсий соседней Ростовской области РФ до 1 января 2022 года.

Повышение, по словам Пушилина, будет производиться в три этапа: с 1 января 2021 года, с 1 июля 2021 года, с 1 января 2022 года. В каждый из этапов пенсии будут увеличиваться в среднем на 20%, зарплаты работников бюджетной сферы – на 28%, а чиновников – на 18%.

То есть, к 2022 году минимальная пенсия в "ДНР" может в теории достигнуть 8 294 рублей. Вряд ли это будет сравнимо с Ростовской областью, где уже сейчас прожиточный минимум для пенсионеров - 8 736 рублей (или 3 319 гривен), а через два года наверняка будет еще выше.

Но в любом случае планы амбициозные – особенно для "ДНР". Тем более, что существенный рост пенсий здесь начался еще летом – в июле с 3194 рублей пенсионный минимум вырос до 4000.

Зарплаты бюджетников

Второй большой пласт работников, которых должно затронуть повышение - это бюджетная сфера. В ней сепаратисты анонсировали рост зарплат с 1 января на 26%. Предыдущее похожее повышение было в октябре.

Зарплаты в этой сфере очень разные. К примеру, преподаватель вуза до январского повышения получал 12-15 тысяч рублей (4,6-5,9 тысяч гривен). А бухгалтер того же вуза - порядка 9000 (3500 гривен).

В "министерствах" средняя заработная плата выше.

Также Пушилин анонсировал этой зимой рост зарплат энергетикам и транспортникам - водителям и кондукторам. Правда, тут же заявил, что вырастут и цены на проезд.

"После очередного повышения зарплат и пенсий (январь 2020-го), нужно будет говорить о повышении стоимости проезда. Это вынужденная мера", - сказал Пушилин.

И это не единственная ложка дегтя в этой истории.

"Требуют паспорт ДНР"

Есть и ряд сложностей, которые для многих сводят на нет формальное повышение.

Во-первых, это неофициальное требование "паспорта ДНР" при оформлении пенсии. Дончанин Евгений К., который обратился в местный Пенсионный фонд, получил отказ и предложение сначала оформить местный документ, удостоверяющий личность.

А это процесс небыстрый – от нескольких месяцев до года.

Правда, как выяснила "Страна", такие требования пока не выдвигаются к тем, что уже получает пенсию у сепаратистов и оформлял ее еще по украинскому паспорту. Однако местных жителей настораживает, что в последнее время местные власти начали слишком повышать вес внутреннего "паспорта".

Как уже рассказывала "Страна", в Донецке начались произвольные задержания тех, у кого есть только украинский паспорт. Их доставляют в участок, снимают отпечатки пальцев, фотографируют и отпускают.

Кроме того, массово задерживают и отправляют на штрафстоянку авто на номерах украинского образца. Это не имеет прямого отношения к вопросу "паспортов" - но показывает направление, которое избрали в "ДНР": полное вытеснение украинских документов.

То есть, не исключено, что чем выше будет пенсия, тем сложнее будет ее оформить. Ведь получить "паспорт ДНР" - дело нелегкое. Особенно после того, как по этому документу начали выдавать российские паспорта.

К слову, вопреки распространенному мифу, что получив российский паспорт донецкие пенсионеры получают сразу три пенсии (украинскую, "республиканскую" и российскую), это не так. На российскую пенсию дончанин может претендовать только если получит регистрацию в одном из российских регионов. Сам по себе паспорт РФ право на пенсию не дает.

Проблемы с зарплатами в промышленности

Впрочем, повышения соцвыплат во-многом нивелируются проблемаи в промышленности.

После начала блокады в 2017 году и перехода промпредприятий под контроль "республик", они так и не смогли нормализовать свою работу. Экспортировать продукцию (уголь и сталь) приходится по разным хитрым схемам через Россию и Южную Осетию.

Долгое время главным оператором этих поставок была компания "Внешторгсервис", которую связывают с беглым украинским олигархом Сергем Курченко. Однако, к концу прошлого года, как уже писала "Страна", она нарастила огромные долги перед предприятиями и перестала с ними расчитываться.

Из-за чего образовалась задолженность и по зарплатам. Сейчас "республики" и их "кураторы" в Москве пытаются решить вопрос. Но получается это с трудом.

В целом, трудности с налаживанием стабильной работы промышленности являются главной проблемой "республики". В такой ситуации, вся ее экономика все больше держится на бюджетных платежах, которые, в свою очередь, зависят от финансовой помощи России.

Вне "госсектора" работу найти по-прежнему крайне тяжело и зарплаты там не индексируются. Не говоря уже об открытии своего бизнеса.

С пенсиями растут и цены

Рост пенсий и зарплат бюджетникам в Донецке, который начался еще летом, многие считали "перемогой". Ведь цены на продукты и предметы первой необходимости в "республике" уже тогда не слишком отличались от киевских. А бензин, проезд и коммуналка сразу были существенно дешевле.

Однако уже с осени в "ДНР" начали повышать цены на коммуналку – впервые с момента образования "республики".

Тарифы на холодную воду в сентябре выросли на 52% (12,7 рублей за кубометр), водоотведение – на 57% (8,83 рубля за кубометр), вывоз мусора и квартплата – на 30%. В целом средняя коммунальная платежка подорожала на 300 рублей в месяц.

А уже совсем скоро - с 1 февраля - подорожает свет. Цены на него поменяются впервые с 2015 года.

Пока точно неизвестно, сколько будет стоить электричество (в "указе" Пушилина об этом ничего не говорится). Сейчас киловатт-час стоит 61,68 копеек. В донецких пабликах гуляет фотокопия новых тарифов – 80 копеек. Но это неофициальная информация.

Судя по методичности повышения – скорее всего стоит ждать и роста тарифов на газ, отопление и горячую воду. По крайней мере такие слухи курсируют в Донецке уже с осени.

В то же время, пока коммуналка и свет в "ДНР" значительно дешевле, чем в Украине – даже с учетом уже состоявшихся и предполагаемых повышений.

Вид услуги Киев. грн Донецк, грн Холодная вода и стоки 20,82 грн 8,43 грн Свет (минимальный объем) 0,9 грн 0,35 грн Отопление (без счетчика) 38,50 грн за кв.м. 5,45 грн за кв.м. Горячая вода 97,89 грн за куб.м. 13,77 грн за куб.м. Газ (без счетчика) 6,91 грн за куб.м. 0,94 грн за куб.м. Вывоз мусора 159,10 грн/куб. м 49,27 грн/куб.м.

Также дешевле и бензин. В Донецке он стоит около 16 гривен за литр 95-го (в Украине 26-27).

Как прожить на пенсию в Киеве и Донецке

Еще год-два назад цены в "республиках" были значительно выше украинских. Причем абсолютно на все товары и услуги.

Причина - торговая блокада и запрет на ввоз украинских товаров. Вакуум пришлось заполнять российским производителям, чей ценник изначально выше.

Однако за последние пару лет многие цены в Украине и России сравнялись - в основном украинские подтянулись вверх. Что отразилось и на ценниках в "ДНР".

Так, продукты питания в Донецке на данный момент стоят примерно так же, как и в Киеве. Главная причина - укрепление курса гривны к рублю.

Кроме того, в "республике" постепенно восстановили собственный пищепром - работают многие молокозаводы и мясокомбинаты.

Продукты Киев, грн Донецк, грн Молоко 17,85-26,47 14,10 - 24,28 Курятина филе 90 82 Сосиски 72,14 - 122 78,33 - 148,83 Хлеб (батон) 13,06 6,76 Гречка 24,7 – 37,50 16,45 – 22,72 Картофель 12,24 – 14,50 9 – 10,57 Яйца (дес.) 26,50 28,20

А вот, что по-прежнему довольно дорого в "республиках" - это одежда и бытовая техника. Что и понятно - эти товары в Донецке не производятся.