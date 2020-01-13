Сегодня, 13 января, опубликована новая серия снимков и видео в проекте "Путин. 20 лет" (посвящен 20-летию его пребывания у власти).

Первая порция кадров - с 2000 по 2005 год - появилась накануне Нового года. В этот период времени у президента России было много встреч с тогдашним украинским лидером Леонидом Кучмой. Вместе они несколько раз посещали Крым, гуляли там и пили вино, праздновали общие дни рождения, посещали рыбалку.

Вторая серия кадров - с 2005 по 2009 год - опубликована сегодня. Снимки, касающиеся Украины, предлагаем вниманию читателей ниже.

19 марта 2005 года Владимир Путин посетил дачу президента Виктора Ющенко в селе Новые Безрадичи. Там украинский лидер показал свою коллекцию предметов народного быта XVIII - XIX веков.

Январь 2006 года. В ночь на 4 января "Газпром" и "Нафтогаз" договорились о поставках российского газа по европейским ценам, гласит описание кадров.

Через неделю Путин и Ющенко были приглашены в Астану на инаугурацию Нурсултана Назарбаева.

В ходе совместной пресс-конференции Путин сказал о Ющенко: "Нам очень приятно констатировать, что на многие годы отношений с Украиной мы имеем теперь в Киеве люде, которые делают то, что они говорят".

12 февраля 2008 года Путин и Ющенко объявили об урегулировании проблем с газовым долгом.

19 января 2009 года, после прекращения поставок газа с начала месяца, тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко подписала в Москве газовые контакты.

В итоге "за превышение власти и служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году" в 2011 году Юлия Тимошенко была приговорена к 7 годам заключения. Вышла на свободу она в февраля 2014 года в ходе Евромайдана, когда Виктор Янукович уже не находился у власти.

Ранее "Страна" публиковала главные видео 20-летней эпохи правления Владимира Путина.