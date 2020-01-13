В понедельник, 13 января, Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рассмотрел президентский законопроект №2598 О внесении изменений в Конституции и рекомендовал включить его в порядок дневной парламента.

Как сообщает, корреспондент "Страны", на заседании комитета из 28 депутатов сегодня присутствовали 21. "За" проголосовали 15 депутатов, "против" - 4, еще двое воздержались.

"Мы рассмотрели законопроект доработанный президентом 2895 и рекомендуем включить в порядок дневной ВРУ", - заявил "Стране" глава подкомитета Александр Корниенко.

Кроме того, депутаты хотят передать законопроект в Конституционный суд.

В то же время заместитель главы Комитета ВРУ Игорь Гузь рассказал "Стране", что Рада, скорее всего, не примет это решение из-за внутренних разногласий.

"К сожалению, мой прогноз: это решение не будет принято в парламенте, потому что не было эффективной коммуникации с другими политическими силами", - заявил Гузь.

Напомним, процедура внесения изменений в Конституцию требует, чтобы парламент одобрил направление проекта в Конституционный суд. Если КС даст положительный вывод, в сессионном зале нужно будет на одной сессии набрать 226 голосов, а затем на второй - 300. И только потом - возможно проведение первых местных выборов глав общин, окружных, областных советов в полном соответствии с новой реформой.

Подробнее о том, что из себя представляет проект децентрализации от президента можно прочитать здесь.

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