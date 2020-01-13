Резкое повышение зарплат крупным чиновникам, в частности главе Минкульта Владимира Бородянского и его заместителям на общую сумму более 2 миллионов гривен, произошло уже при новой Кабмине. Об этом "Стране" рассказал заместитель главы Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин.

"Было несколько решений уже нового правительства, по которым были установлено несколько новых видов доплат и надбавок. Раньше их не было. К примеру, была назначена надбавка за рост ВВП, в определенном количестве. Хотя, я не понимаю, какое отношение имеют министры к росту ВВП. Дальше идут надбавки и премии за различные достижения, в сотнях процентах кратности, от зарплаты. Моя жизнь, к примеру, в пять раз не улучшилась, как и у многих. А у министров - наоборот. Сами себе начальники - назначили, получили премии. Интересно, как соотносятся их зарплаты с другими, не менее важными чинами в Украине. Понятно, что на них лежит ответственность, тяжелый график, но не в таких масштабах. Вероятно я будут прав, если скажу, что это вызывает недоумение и обиду у рядовых сотрудников и сотрудников среднего звена, которые работают в не менее напряженном графике, в том же турборежиме, а получают в разы меньшие деньги", - сказал Шубин.

Ранее "Страна" разбиралась, как получилось, что зарплаты топ-чиновников в министерствах резко выросли до 200-400 тысяч гривен в месяц.

Также мы писали о том, что рядовые зарплаты в Минкульте оказались меньше заработка Бородянского и замов в 100 раз.