В Голосеевском монастыре, в храме в честь иконы Богородицы "Живоносный Источник", с 13 января до Пасхе, 19 апреля, будет находиться кровоточивый чудотворный образ Христа Спасителя. Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу обители.

Отмечается, что кровоточивый Державинский чудотворный образ Спасителя для молитвенного поклонения доступен ежедневно с 07.00 до 17.00.

Фото: Facebook/Центр інформації УПЦ

"Образ Спасителя нашего Господа Иисуса Христа стал благоухать и мироточить в доме 68-летней Антонины Евфимовой (в монашестве Ангелины) в Державино 5 мая 1999 года.

5 апреля 2000 года, в Великую Среду на поверхности иконы стали появляться мелкие пятна крови. Со временем кровотечение значительно усилилось. Заливая Лик Спасителя, кровь свертывается, образуя сгустки и темные пятна.

Биохимическая экспертиза установила группу крови – четвертая, что совпало с данными исследований кровоподтеков Туринской Плащаницы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по молитвам чудотворного образа зафиксировано множество исцелений.

Скриншот: Facebook/Центр інформації УПЦ

Ранее сообщалось, что в Киеве до 19 января можно посмотреть на личные вещи и иконы митрополита Владимира Сабодана.

Также мы писали, что в Десятинный монастырь Киева с Урала привезли икону с мощами святого Симеона.