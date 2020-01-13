Киевские инспекторы по парковке получили в свое распоряжение эвакуаторы турецкого производства Miles Eurolift. Об этом информирует страница Киев Автомобильный в Facebook.

Сообщается, что оборудование весит 4250 кг, давление в гидросистеме составляет 150 бар. 2,5-метровая вилка и грузоподъемность от до 3000 кг позволит инспекторам быстро эвакуировать транспорт нарушителей дорожного движения. Производитель заявляет, что процесс загрузки авто занимает не более 60 секунд. А принцип работы эвакуатора напоминает вилочный погрузчик.

Ранее "Страна" писала о том, что в столице начали эвакуацию автомобилей, припаркованных в запрещенных местах. По словам мэра Киева Виталия Кличко, во время эвакуации инспекторы дорожного движения и полиция будут уделять особое внимание машинам, оставленным на полосах общественного транспорта.

Напомним, что в ноябре в Киеве изменили правила возвращения авто после эвакуации.