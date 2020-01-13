В "Укрэнерго" объявили конкурс на должность главы компании
Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" объявил конкурс на должность главы правления компании, сообщается на сайте НЭК.
"Согласно предложению Министерства финансов Украины, согласно уставу НЭК "Укрэнерго" и решению наблюдательного совета от 6 декабря 2019 года, объявляется отбор кандидатур на должность председателя правления НЭК "Укрэнерго", - говорится в сообщении.
Уточняется, что претенденты на должность должны иметь высшее образование (менеджмент или экономика) и бизнес-образование в сочетании с глубоким пониманием технических вопросов или техническое образование в сочетании с приобретенным опытом управления.
Также кандидаты должны иметь опыт работы на руководящих должностях высшего звена в организациях/учреждениях, министерствах или ведомствах во время проектов трансформации, вызванных рыночными изменениями, такими как либерализация рынка и т.д. Должны иметь опыт ведения трансграничных операций, а также опыт работы на украинском или восточноевропейском рынках в переходный период. Также от претендентов требуется владение английским языком и безупречная деловая репутация.
Кандидаты должны предоставить базовый пакет документов до 18:00 27 января.
Напомним, что руководство "Укрэнерго" прошло проверку на полиграфе.
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