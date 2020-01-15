СМИ в последние недели активно публикуют информацию о том, что бывший президент Виктор Янукович строит в Сочи "новое Межигорье", причем отнимая землю у местных жителей под это строительство.

Также стало известно, что сожительница экс-президента в позапрошлом году судилась в России за участок земли в Краснодарском крае, где, предположительно, и построен новый особняк Януковича.

"Страна" разбиралась в этой истории.

Янукович и Сочи

Любовь Полежай (Садыкова) и Виктор Янукович

На днях в Сети появился документ позапрошлогодней давности. Это решение суда, в который подавала сожительница Януковича - Любовь Полежай, вернувшая себе девичью фамилию Садыкова.

Она обратилась в суд Сочи касательно земельного участка в Хостинском районе города.

Интересно, что еще в 2016 году российские телеканалы публиковали информацию, что именно там расположен особняк Виктора Януковича.

"Страна" изучила решение суда, о котором идет речь. В нем говорится о земельном участке в Песочном переулке поселка Прогресс.

Гражданка Садыкова обратилась в суд по причине отказа "в согласовании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане". Речь идет о 22 179 кв.м земли в Хостинском районе города Сочи.

В 2018 году Садыкова запрашивала конкретный тип назначения - сельскохозяйственное использование. И сочинские власти ей в этом отказали по двум причинам.

Первая причина: там предполагается стоить домами усадебного типа, а не вести сельхзедеятельность.

Вторая причина: участок частично расположен в зоне, где строят и реконструируют местную электрическую сеть.

В итоге суд удовлетворил иск Садыковой со ссылкой ряд российский законов. В частности, что граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к приобретению земельных участков в собственность (в России нет моратория на продажу земли, - Ред.).

Что касается аргументов сочинской власти в суде - "административным ответчиком не представлено доказательств, опровергающих доводы административного истца (то есть Садыковой) или свидетельствующих о законности оспариваемого решения". Как результат - иск гражданки был удовлетворен. Подробно с решением суда можно ознакомиться ниже.

Дом на холме

СМИ уже публиковали фото "нового Межигорья", которое Янукович якобы построил в Сочи. Дом там действительно похож на "хонку" в настоящем Межигорье.

Другой снимок этого дома еще в 2016 году публиковал российский телеканал "Дождь". Он предполагал, что это дача экс-президента со слов опрошенных местных жителей.

Местные утверждают, что дом построил Янукович и сильно возмущаются тому, что экс-президент Украины лишил их воды. Мол, экс-президент откачал для себя всю воду и в квартирах домов, которые расположены по соседству, с водой теперь перебои. И вообще местные на форумах недовольны соседством с такими хоромами, которые столь явно доминируют над всем пространством.

Место считается престижным - это склоны горы Благодать. Отсюда видно Черное море и горы Главного Кавказского хребта.

В сети также появлялись фото внутренних работ в доме экс-президента. Его опубликовал Вконтакте один из мастеров, сопроводив надписью "Полировщики 80 уровня".

vk.com/Андрей Ганшин

Отметим, что СМИ приписывали экс-президенту еще два особняка в России: один в Ростове, второй в Подмосковье (поселок Баковка).

Сожительница Януковича и сперма буйволов

Какую сельскохозяйственную деятельность ведет Любовь Садыкова в Сочи?

"Страна" уже рассказывала, что она владеет собственным крестьянско-фермерским хозяйством в Краснодарском крае (в который входит и город Сочи). Профиль ее работы - выращивание трюфелей и производство спермы буйволов, которая нужна для последующего осеменения скота.

В открытых российских реестрах Любовь Леодиновна Садыкова действительно значится как глава крестьянского хозяйства и описываемой выше деятельностью. Помимо прочего, она выращивает рис, овощи, бахчевые, виноград, тропические культуры, орехи, кустарники и разводит крупный рогатый скот.

Точнее, имеет право этим заниматься.

Все, что известно о сожительнице Януковича, ради которой он развелся со своей супругой Людмилой, читайте в нашем материале.

Также мы писали о том, что в России у Януковича и Полежай родился сын.