В ближайшие дни, в связи с крушением самолета МАУ под Тегераном, Украину посетит глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации. Об этом рассказал источник, приближенный к расследованию катастрофы самолета МАУ в Тегеране, пишет "РИА-Новости".

Ранее "Страна" писала о том, что работы по расшифровке черных ящиков сбитого Ираном 8 января самолета МАУ состоятся на территории Украины. Эту информацию подтвердили представители французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

Также мы сообщали, что спецслужбы Ирана предупредили родственников жертв погибших в катастрофе украинского самолета МАУ в Тегеране не давать интервью иностранным СМИ, если они хотят получить остатки своих близких.

Напомним, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737-800, компании МАУ вскоре после вылета из аэропорта. На борту было 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Погибли 11 украинцев. Большинство жертв - граждане Ирана и Канады, но в основном это выходцы из Ирана.

В субботу утром, 11 января, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет Boeing 737 поразила ракета, запущенная военным центром Стражей Исламской Революции.