Вернувшийся из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов, к которому в Киев приехала его семья из Крыма, рассказал о своей бывшей жене, которая поддержала аннексию полуострова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в понедельник, 13 января.

По его словам, его экс-супруга, которая является этнической украинкой и родилась в Иван-Франковской области, приняла аннексию Крыма и не хотела отпускать в Украину его сына.

"С ним оказалось труднее всего, потому что бывшая жена не хотела его отпускать. Она, кстати, этническая украинка, родилась на Ивано-Франковщине, но приняла аннексию Крыма", - написал Сенцов.

Скриншот: Facebook/Олег Сенцов

Ранее в соцсетях Сенцов поделился новостью о приезде его матери и сына из аннексированного Крыма в Киев.

Напомним, 7 сентября 2019 года украинский режиссер Олег Сенцов был освобожден из российского плена в рамках обмена пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35".

26 ноября 2019 года, с опозданием в год Европейский парламент вручил Олегу Сенцову премию имени Сахарова "За свободу мысли". Украинский режиссер стал ее лауреатом еще в 2018 году во время пребывания в российской тюрьме по сфальсифицированному делу. Премия предусматривает денежное вознаграждение в 50 тысяч евро