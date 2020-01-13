Высший суд Лахора в Пакистане объявил создание специального суд, который рассматривал дело о государственной измене бывшего президента страны Первеза Мушаррафа, неконституционным. Таким образом, решение специального суда бывшему главе Пакистана о приговорении его к смертной казни утратило свою силу.

Об этом информирует местная газета DAWN.

Судебная коллегия суда Лахоры, которая заслушивала ходатайства Мушаррафа против приговора, также постановила, что дело об измене бывшему президенту не было подготовлено в соответствии с законом.

Известно, что производство по делу против Мушаррафы началось в 2013 году по инициативе правительства Пакистана. Это решение было основано на том, что бывший президент ввел в стране чрезвычайное положение после того, как суд решил рассмотреть вопрос о легитимности его переизбрания. Тогда президент приказал арестовать членов Верховного суда и приостановил действие конституции.

Ранее сообщалось, что Лукашенко объяснил, что отменить смертную казнь ему не позволят белорусы.

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