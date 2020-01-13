На западе Германии на территории авиабазы США Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц были найдены два мертвых американских солдата. Об этом сообщает пресс-служба базы.

Как сообщается, двоих 20-летний военных нашли мертвыми 9 января около 18:30 в казарме. Медики объявили об их смерти в 18:50. Причины смерти солдат не раскрываются. "Сейчас инцидент расследуется. Дальнейшие детали будут предоставлены после выяснения", - говорится в сообщении.

Оба погибших входили в 52-ю авиационную эскадрилью технического обслуживания.

"Всегда очень трудно терять ценных членов нашей команды", - цитируют в сообщении слова командующего 52-й истребительной авиаэскадры Дэвида Эпперсона.

Напомним, в Ираке атаковали авиабазу с военными США. Четыре человека были ранены во время атаки на авиабазу Балад на севере Ирака.

Ранее 8 января Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.