Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за кнопкодавство. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Целью закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины" является обеспечение надлежащего выполнения нардепами их полномочий в части обязательства персонального голосования.

"Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс, закон "О статусе народного депутата" и Регламент Рады", – уточнили в ОПУ.

В частности, вводится уголовная ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата. Это будет наказываться штрафом от 3 до 5 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (51 000 - 81 000 грн).

Закон вступает в силу на следующий день после публикации.

Напомним, что КСУ запретил лишать депутатов мандатов за прогулы и кнопкодавство.

Также мы писали о том, что Конституционный суд Украины объяснил почему забраковал законопроект Зеленского о кнопкодавах и депутатах-прогульщика.