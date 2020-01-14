Предлагаем вашему вниманию гороскоп на 14 января 2020 года для всех знаков Зодиака.

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Овен (21.03 - 20.04)

Успех в рабочих делах принесет нестандартный и творческий подход. Возможно, вы получите премию или поощрительный гонорар. Сегодня хорошее время попросить прибавку к зарплате или повышение по карьерной лестнице - руководство благоволит к вам.

Телец (21.04 - 20.05)

Труды представителей этого знака сегодня не будут напрасны. Вы сможете добиться результатов, как на деловом так и на личном поприще. При этом следите за своими словами, будьте тактичными, коммуникабельными, сдерживайте негативные эмоции в отношении оппонентов. Эта тактика сегодня может быть наиболее продуктивной.

Близнецы (21.05 - 21.06)

В первой половине дня могут наблюдаться трудности в профессиональных и семейных отношениях. Также есть риск потерять ценную для вас вещь либо в целом ухудшить свое финансовое состояние. Вторая половина дня обещает быть намного более приятной и подарит хорошие новости.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам сегодня стоит быть осторожными с проявлением инициативы. Гораздо безопаснее удержаться на тех позициях, которые удалось завоевать. О росте лучше подумать позже. Не стоит тратить силы на выяснение отношений, это будет бесполезной тратой сил и ни к чему не приведет.

Лев (23.07 - 23.08)

Львов может ждать противоречивый день. На работе нужно быть особенно внимательными, тем более, если дело касается материальных ценностей или важных документов. Отношения могут ждать испытания на прочность либо же придет черед переосмыслить их.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам звезды обещают благоприятный день. Они могут оказаться в центре внимания. Появится возможность осуществить давние планы, наладить выгодные в финансовом отношении связи. Также вы можете получить выгодные бизнес-предложения.

Весы (24.09 - 23.10)

Желательно завершить начатые дела, связанные с финансами и здоровьем, иначе в будущем они могут повлечь за собой значительные денежные траты. Ищите поддержки у старых друзей, они могут дать нужный совет.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Вы можете чувствовать себя неустойчиво и нестабильно. Это может быть вызвано стрессом и нагрузкой на работе. Постарайтесь расслабиться. Также сегодня сохраняется риск получить травму, будьте осторожнее.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Вторник сулит успех Стрельцам, которые занимаются творчеством и учебой. Сегодняшний день позволит приблизиться к поставленной цели, главное не торопить события и совершать обдуманные действия. Лучше двигаться маленькими, но верными шагами.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам лучше перестать занимать позицию главного в каждом вопросе, будьте более демократичными. В целом день благоприятен для воплощения творческих планов. Возможно придется выбирать между домашними делами и романтическими приключениями.

Водолей (21.01 - 20.02)

День обещает быть сложным с конфликтами, скандалами или разоблачениями. Это может происходить, как дома, так и на работе. Поэтому лучше заранее позаботиться о своей подушке безопасности. Очень пригодится поддержка родственников.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам день может преподнести трудности в профессиональном плане, семейных отношениях. Будьте осторожнее с новыми знакомствами, на работе не стоит проявлять чрезмерную активность. Не давайте обещаний, не обдумав их предварительно.

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