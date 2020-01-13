Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов сообщил о прибытии к нему из аннексированного Крыма матери и сына. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Я не очень люблю говорить о моей личной жизни, но недавно произошло важное событие для нашей семьи. Наконец-то, мы воссоединились: в Киев переехала моя мама и сын", - сообщил Олег Сенцов.

По его словам, сложнее всего было переехать сыну, поскольку бывшая жена не хотела его отпускать из оккупированного Крыма, где он жил "под давлением пропаганды и лжи".

Также Олег Сенцов добавил, что 13 января его сын пошел в обычную киевскую школу.

Скриншот: Facebook/Олег Сенцов

Напомним, 7 сентября 2019 года украинский режиссер Олег Сенцов был освобожден из российского плена в рамках обмена пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35".

26 ноября 2019 года, с опозданием в год Европейский парламент вручил Олегу Сенцову премию имени Сахарова "За свободу мысли". Украинский режиссер стал ее лауреатом еще в 2018 году во время пребывания в российской тюрьме по сфальсифицированному делу. Премия предусматривает денежное вознаграждение в 50 тысяч евро