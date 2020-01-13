Экс-глава ГБР Роман Труба сообщил, что открытие в ГПУ уголовного производства по обращению народных депутатов политсилы Петра Порошенко относительно его действий на посту директора ГБР имеет две составляющие: политическую и правовую. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Начнем с политической: это ожидаемо. Во-первых, это личное - Петр Алексеевич жаждет мести за профессиональную работу, которую вели следователи ГБР в рамках 13 уголовных производств, участником которых он является.

Во-вторых, ему нужно перекрывать доказательства, полученные в ходе расследования, политической картой: поставить под сомнение объективность действий руководителя, чем обесценить результаты работы ГБР. Именно с этим месседжем он будет заходить к европейским политикам - это его единственная защита", - пишет Труба.

По словам Трубы, уголовное производство открыто в отношении сообщений о фейковых аудиозаписях. "Перспектив там нет. Но возникает главный вопрос: кто заказал и установил прослушивания в кабинете директора ГБР, ведь именно это событие стало основанием для создания фейковых записей? Кто автор этого сценария? На эти вопросы важно официально получить ответы в рамках существующего уголовного производства.

О правовой части, здесь все просто: внесение сведений в Единый реестр не является чем-то необычным, ведь все обращения, заявления должны быть проверены в рамках открытого уголовного производства. Буду сотрудничать с правоохранителями и отвечать на их вопросы", - написал Роман Труба.

Напомним, 13 января Генеральная прокуратура открыло дело против экс-главы ГБР Романа Трубы по заявлению депутата от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Начато досудебное расследование по статье 343 КК (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) и статье 387 КК (разглашение данных досудебного следствия).

Ранее Роман Труба рассказал "Стране" о прослушке, делах по Майдану и против Порошенко, а также кто и как "сбивал" его с должности.