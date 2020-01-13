Главы Министерств иностранных дел пяти государств, граждане которых погибли при крушении украинского самолета МАУ под Тегераном, на этой неделе встретятся в Лондоне. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, пишет CNN.

"Через два дня я увижусь с ними в Лондоне, у нас состоится встреча пяти министров иностранных дел стран, где мы договоримся, как наши страны будут действовать, по отдельности и вместе, какие шаги были предприняты для привлечения виновных к ответственности и как мы можем помочь пострадавшим семьям", - сообщил он.

Глава украинского МИД заявил, что Иран официально признал полную ответственность за катастрофу и пообещал всем странам, чьих граждан коснулась данная катастрофа, что никто не останется безнаказанным.

Стоит отметить, что Пристайко не уточнил, министры каких стран будут участвовать во встрече, но, вероятно, кроме Украины речь идет о Британии, Швеции, Канаде и Германии. В авиакатастрофе также погибли граждане Ирана и Афганистана.

В результате крушения самолета МАУ в Иране погибли 176 человек. Тегеран признал, что сбил самолет, приняв его за крылатую ракету. МИД Исламской Республики заявил, что ошибка была вызвана авантюризмом США.

Ранее "Страна" писала о том, что на протестах в Тегеране полиция задержала посла Британии.