Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады начал рассмотрение законопроекта о медиа (№2693). Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Глава комитета Александр Ткаченко в начале заседания заявил, что этот законопроект не будет вноситься на голосование в парламент до момента внесения альтернативного законопроекта.

"В пятницу должны внести альтернативный законопроект, мы его рассмотрим и тогда примем решение какой законопроект выносить в парламент на голосование", - заявил он.



Но в то же время Ткаченко предложил обсудить законопроект.

Обсуждение сразу же переросло в перепалку. Документ резко раскритиковал нардеп от "Оппоплатформы За жизнь" Ренат Кузьмин.

Он сравнивает закон с нацистким законом о прессе от 1933 года, Ткаченко с ним не согласился.

Также Кузьмин процитировал норму законопроекта о запрете подавать в положительном свете деятелей коммунистической эпохи и спросил - можно ли в таком случае телеканалам показывать в положительном свете первого президента Леонида Кравчука, который во времена СССР был одним из руководителей Компартии Украины.

В ответ Ткаченко сказал, что речь идет о том, чтоб не показывать положительно деятелей коммунистической эпохи. А президентов Украины положительно показывать можно.

Также проект критиковал нардеп от "Евросолидарности" Николай Княжицкий. "Законопроект предусматривает проверять платежи выше одного доллара всех интернет-платформ, но если мы начнем это делать, мы заблокирует всю банковскую систему и международные платежи", - сказал Княжицкий.

Ткаченко в ответ сказал, что проверка платежей которые происходят на территории Украины предусмотрена для того, чтобы обложить налогом структуры которые производят контент.

По итогу решили законопроект на голосование в комитете не ставить и дождаться появления альтернативных законопроектов.

Напомним, что ранее "Страна" подробно разбирала текст законопроекта о медиа, разработанного министерством культуры.

Также мы писали о том, что законопроект о медиа могут принять в годовщину "диктаторских законов".