Сегодня, 15 января, в московском Манеже с 11 часов по киевскому времени Владимир Путин читает послание к Федеральному собранию. Ежегодное обращение закреплено как обязанность президента в российской конституции.

Послание к Федеральному собранию - подытоживание деятельности власти за минувший год и расставленные акцентов на текущий.

На мероприятие приглашены члены верхней и нижней палат парламента - Совета Федерации и Государственной думы, правительство, председатели Конституционного и Верховного судов, главы силовых ведомств, генпрокурор, мэр Москвы, представители основных конфессий. Всего - около 1300 гостей.

Российские СМИ опросили приглашенных на зачитывание послания в этом году. Они склоняются к тому, что сегодня Путин будет делать акцент на внутренней политике, особенности, на шагах для роста доходов граждан. Также, по слухам, президент России коснется темы 75-летия Победы и обозначит свою позицию касательно обстановки в Иране и Ираке.

Самое резонансное за последние годы послание Владимира Путина было в 2018 году. Тогда он расписал перспективы нового российского оружия, которое даже продемонстрировал. И предупредил, что противоракетная оборона Америку не спасет. Анализ того обращения попал на полосы главных мировых СМИ.

В 2019 году послание Путина было наоборот узко российским и касалось преимущественно социальной политики.

Ниже приводится видеотрансляция послания к Федеральному собранию 2020 и основные тезисы Путины в текстовом виде.

Прямая трансляция послания Федеральному собранию

12:12 "Я часто говорю слово "вместе". Россия - это мы, и не только те, кто находятся тут в зале", - подытожил и завершил Путин.

11:56 Двенадцатый пункт - о Конституции России. "Сегодня ряд объединений ставят вопрос о новой Конституции. Отмечу: такой необходимости нет. Но моя позиция - вынести ряд конституционных поправок", - сказал он.

"Россия может оставаться только как суверенное государство. Хочу внести поправки, что Конституция должна быть приоритетом в нашей пространстве. Что решения международных органов могут быть введены только если они не противоречат нашей Конституции. Это первое.

Второе. Предлагаю на конституционном уровне закрепить должности губернаторов, федеральных министров, депутатов Госдумы правительство и другие - все они не могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Вот так - без полутонов.

Третье. Закрепить в Конституции, что претендент на должность президент России должен жить в стране не менее 25 лет и ранее не имел иностранного гражданства или вида на жительство. О двух сроках для президента: не считаю, что это принципиально, но согласен.

Четвертое - закрепить единую систему власти. Чтобы полномочия местных органов власти были расширены. Расширить роль губернаторов.

Пятое - закрепить в Конституции индексацию пенсий..."

"Предлагаю Госдуме доверить порядок согласования председателя правительства. А затем - по его представлению - уже членов Кабинета и федеральных министров. Президент же будет не в праве отклонить это", - сказал Путин.

"Наша страна не может быть парламентской республикой, а должна оставаться президентской. А президент должен при необходимости увольнять председателя правительства. В этой связи шестое - назначать глав всех силовых ведомств президент сможет по итогам консультации с Советом Федерации. Это же будет возможно касательно федеральных прокуроров".

"И, наконец, седьмое. Предлагаю президенту разрешить президенту отрешать председателей Верховного и Конституционного суда, если они совершили проступки. Предлагаю усилить роль Конституционного суда - проверять законность законов для его подписания президентом".

"Это все не ограничивает круг поправок в Конституцию. Я открываю эту дискуссию", - сказал Путин.

"Сейчас такие угрозы... Но мы должны создать систему сменяемости власти. Это - необходимость для развития общества. Описанные выше поправки - не фундаментальные, а потому могут быть приняты парламентом. И мы должны обеспечить голосование граждан по всему пакету поправок, и только потом принимать решение (то есть провести референдум, -Ред.)".

11:53 Одиннадцатый пункт - неустойчивая ситуация в мире. "Надо проявить волю и мужество. Именно пять ядерных держав (постоянные члены ООН) должны устранить предпосылки для глобальной войны. Россия открыта для укрепления сотрудничества. Мы никому не угрожаем. Но нашу шаги по укреплению нацбезопасности были сделаны своевременно", - сказал он.

"Об оружии - теперь мы никого не догоняем", - добавил он.

11:51 Десятый пункт - празднование 75-летия Победы. "Мы обязаны защитить правду о Победе. В России будет создан крупнейший комплекс архивных документов о Второй мировой войне. Это наш долг", - сказал он.

11:50 Девятый пункт - цифровое телевидение и интернет. "Цифровое телевидение у нас по покрытию выше, чем во Франции, Австрии или Швейцарии. По интернету - у нас есть свои социальные сети и мессенджеры. Надо, чтобы в регионах люди не платили за трафик".

11:46 Восьмой пункт - система мониторинга воздуха, которую он предлагает ввести по всей стране, чтобы бороться с вредными выбросами заводов. В частности, чтобы производитель и платил за загрязнение окружающей среды.

"Россия готова поддержать мировые исследования по экологии. Мы должны создать собственные технологии и стандарты. Убежден, мы сможем здесь достичь такого же прорыва, как и в оборонной сфере", - сказал он.

11:40 Седьмой пункт - макроэкономика - бюджет опять профицитный, инфляция составила 3%, рост цен "на предсказуемом уровне".

"Темпы роста ВВП должны быть выше мировых. Поэтому нужно запустить новые стимулы для привлечения инвестиций. Из-за этого мы договорились не менять налоговые условия", - говорит Путин.

11:32 Шестой пункт - продолжительность жизни. "Сейчас у нас средняя продолжительность - 73 года. Это на десять лет больше, чем в 2000м году", - говорит Путин.

"Но граждане во всех регионах критикуют систему здравоохранения. О ней люди судят не по цифрам. А по тому, сколько километров человеку надо ехать в больницу и ждать в очереди. Поэтому надо сконцентрироваться на первичном звене", - отметил Путин.

"Прошу найти резервы и решить жилищную проблему для врачей и фельдшеров", - сказал Путин.

Добавил, что увеличиваются квоты на поступление в медицинские вузы России, и чтобы по окончании все выпускники были трудоустроены.

Отметил, что в прошлом году была фактически сорвана закупка лекарств - "чиновники относились к этому, как к покупке канцтоваров".

11:30 Пятая позиция - школы. Отметил, что надо продолжать стоить новые общеобразовательные школы, чтобы там можно заниматься "музыкой и живописью".

"Главное для школы - классный руководитель. Поэтому им мы вводим плюс пять тысяч рублей доплаты ежемесячно", - говорит он.

Добавил, что будет увеличивается количество бюджетных мест очного высшего образования - и чтобы эти места были отданы выпускникам в регионы. "Считаю, что после второго курса учащийся выбирал второй профиль деятельности. Это будет сложно, но необходимо".

11:20 Четвертая позиция - "о любви", о материнском капитале. "Мы продлеваем программу материнского капитала - с 2021 до минимум 2026 года. Но сегодня только этого уже недостаточно. В этой связи хочу предложить новые решения, которые должны вступить с 1 января 2020. Теперь материнский капитал будут получить и женщины, которые родят первого ребенка".

Общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми теперь будет 616 тысяч. На третьего ребенка - еще 616 тысяч, и государство гасит 450 тысяч рублей ипотеки семьи. "То есть для многих регионов мы оплатим половину стоимости квартиры", - отметил Путин.

"Теперь горячим и здоровым питанием мы начинаем обеспечивать всех детей с 1 по 4 классы. Прошу форсировать эту работу", - добавил Владимир Путин.

"Ну не должны люди чувствовать, что они не могут прокормить ребенка!" - отметил он.

11:10 Третья позиция - низкие доходы населения. Он отчитался, как увеличились выплаты на ребенка, в особенности на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке.

"Но когда ребенку три года исполняются, выплаты прекращаются. В связи с этим предлагаю ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет включительно, с 1 января 2020 года. Выплаты буду получать семьи, доходы которых не превышают один прожиточный минимум", - озвучил Путин первое новшество.

Сумма - 5,5 тысяч рублей на одного такого ребенка каждый месяц. Со следующего года на одного ребенка - 11 тысяч рублей.

11:09 Вторая проблема в ключе демографии - проблема устроить ребенка в ясли. "Дорогие коллеги, нельзя так работать!"

11:06 Первая позиция, которой касается Путин - демография: "Нас почти 147 миллионов. Но семьи сейчас создает малочисленное поколение 1990-х годов". Говорит, что коэффициент рождаемости на одну женщину - 1,5, тогда как в военные годы было - 1,3.

"Существующие сейчас негативные моменты нас не могут не настораживать. В 2020 году коэффициент рождаемости должен 1,7. Любую нашу программу мы должны расценивать с точки зрения демографии", - отмечает он.

11:04 "Послание впервые оглашается так рано, в начале года. Потому что нужно быстрее реализовать проекты. В обществе четко означается запрос на перемены. Зачатую граждане лучше знают, что нужно менять в их городах, селах - по достижению достойного уровня жизни", - начал Путин.

11:04 Владимир Путин вышел на сцену.