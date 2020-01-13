Президент Литвы Гитанас Науседа наградил 11 украинцев за участие в "обороне Вильнюса от советских войск".

Церемония награждения состоялась в президентском дворце в литовской столице. Науседа вручил украинцам медали "Памяти 13 января", которыми награждают литовских граждан и иностранцев, защищавших "свободу и независимость Литвы в январе - сентябре 1991 года", когда Литва объявила о независимости от СССР. Об этом сообщает Думская.net.

"Даже перед лицом величайшей опасности Литва была не одна. Мы с большим уважением вспоминаем тех, кто протестовал и осуждал кровопролитие в других странах. Мы благодарим тех, кто разделял опасность с нашими защитниками свободы, собирал и перевозил поддержку за пределы Литвы, а некоторые, как наши украинские друзья, даже дали клятву Литовской Республике", - сказал Науседа.

Государственные награды получили 24 человека. Украинцы были удостоены этой награды впервые с 2002 года.

Одним из награжденных стал ученый, директор Национального антарктического научного центра, экс-директор одесского противочумного института Евгений Дикий, передает издания "Думская". В 1991 году он возглавлял добровольческий студенческий отряд в Литве, а в 1995 году принимал участие в боевых действиях в Чечне против федеральных сил. В 2014 году Дикий исполнял обязанности командира роты националистического батальона "Айдар" на Донбассе.

Напомним, украинских миротворцев наградили медалями ООН в Африке.

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