Украинский борец и грузин устроили массовую драку на турнире в Турции. Видео
На международном турнире по вольной борьбе "Яшар Догу" в Турции произошла массовая драка. Полуфинальная встреча в весовой категории до 79 кг между украинцем Хасаном Закариевым и грузинским спортсменом Зурабом Эрбоцанашвили превратилась в неспортивное противостояние.
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Как видно из ролика, украинец совершил отмашку, ударив рукой грузина. Чтоо стало причиной такого поступка- непонятно. Его соперник сделал удар в ответ. Таким образом между ними завязалась драка. Попытки девушки-арбитра развести соперников по разным сторонам не увенчались успехом. В результате, конфликт двух спортсменов перерос в массовое побоище.
На борцовский ковер выбежал и тренер Хасана Закариева, который ударом в прыжке отправил в нокдаун грузинского спортсмена Эрбоцанашвили.
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