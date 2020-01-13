На международном турнире по вольной борьбе "Яшар Догу" в Турции произошла массовая драка. Полуфинальная встреча в весовой категории до 79 кг между украинцем Хасаном Закариевым и грузинским спортсменом Зурабом Эрбоцанашвили превратилась в неспортивное противостояние.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ❌ №1 ❌По Закосам (@_wrestlinghistory_) 11 Янв 2020 в 5:21 PST

Как видно из ролика, украинец совершил отмашку, ударив рукой грузина. Чтоо стало причиной такого поступка- непонятно. Его соперник сделал удар в ответ. Таким образом между ними завязалась драка. Попытки девушки-арбитра развести соперников по разным сторонам не увенчались успехом. В результате, конфликт двух спортсменов перерос в массовое побоище.

На борцовский ковер выбежал и тренер Хасана Закариева, который ударом в прыжке отправил в нокдаун грузинского спортсмена Эрбоцанашвили.

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