В Донецкой области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти двух студентов, которые выпали из окон общежитий в Мариуполе и Покровске. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области в понедельник.

"Сегодня около 8:10 в Покровское отделение полиции поступило сообщение о том, что в общежитии местного вуза 21-летняя студентка прыгнула с балкона на восьмом этаже. Девушка была доставлена в больницу, однако травмы оказались несовместимы с жизнью", - пишет полиция.

Кроме того, примерно в это же время аналогичное сообщение поступило в полицию Мариуполя. "В Приморском районе 15-летний парень погиб, выпав из окна 5 этажа", - сказано в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства гибели молодых людей. Предварительная квалификация обоих событий - ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Фото: police.dn.ua

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