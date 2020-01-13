Фракция "Слуга народа" выдвинула кандидатуру Андрея Костина на должность главы комитета по вопросам правовой политики. Об этом заявил первый заместитель председателя политсилы Александр Корниенко во время брифинга в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Андрей Костин. Фото: Цензор.net

"Наше предложение, которое мы направили на регламентный комитет это Андрей Костин, действующий заместитель председателя комитета", - заявил Корниенко в понедельник на брифинге в здании парламента.

Также, как отметил Корниенко, кандидатура главы комитета по внешней политике фракция планирует утвердить до конца этой недели.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову, которая является народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Также мы писали, что Венедиктова написала заявление о сложении депутатских полномочий.