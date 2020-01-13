В "Слуге народа" выдвинули Костина на должность главы правового комитета Рады вместе Венедиктовой
Фракция "Слуга народа" выдвинула кандидатуру Андрея Костина на должность главы комитета по вопросам правовой политики. Об этом заявил первый заместитель председателя политсилы Александр Корниенко во время брифинга в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
Андрей Костин. Фото: Цензор.net
"Наше предложение, которое мы направили на регламентный комитет это Андрей Костин, действующий заместитель председателя комитета", - заявил Корниенко в понедельник на брифинге в здании парламента.
Также, как отметил Корниенко, кандидатура главы комитета по внешней политике фракция планирует утвердить до конца этой недели.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову, которая является народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.
Также мы писали, что Венедиктова написала заявление о сложении депутатских полномочий.