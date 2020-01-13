Рядовые зарплаты в Минкульте оказались меньше заработка Бородянского и замов в 100 раз
Зарплаты рядовых работников в Минкульте меньше зарплат министра культуры Владимира Бородянского и замов в 100 раз. Так, и в Киеве, и в регионах заработные платы работников музеев, кассиров, библиотекарей составляют 3500-5000 грн. Об этом свидетельствуют сайты вакансий.
В то же время, как сообщала "Страна", у министра Бородянского, в декабре зарплата составила 112 904 гривни, а первый замминистра Анатолий Максимчук получил ни много ни мало 405 072 гривни.
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Напомним, что бывший замминистра заявил, что украинские министры получают зарплату больше, чем чиновники Западной Европы.
Также мы писали о том, что генпрокурору Рябошапке подняли зарплату на 50 тысяч, рядовым прокурорам на 2 тысячи.