Украинский государственный иновещательный телеканал UA|TV прекратил работу своих англоязычных, арабских и крымскотатарских редакций. Об этом сообщается на странице UATV English в Facebook.

"Украинское правительство решило закрыть международное вещание - отделения на арабском, крымскотатарском и английском языках. В последние три года команда английских новостных служб в UA|TV преследовала общую цель - предоставлять реальные и правдивые новости об Украине", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/UATV English

Напомним, ранее сообщалось, что на базе UA|TV 15 февраля 2020 года запускается телеканал для временно оккупированных территорий.

Как сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, язык вещания телеканала будет украинский и русский.