Украинский журналист Владимир Унжин, которого атаковал охранник главы Затоковского поселкового совета Вячеслава Бокия в МакДоналдс на ул. Борщаговской, 2, требует переквалифицировать дело в связи с профессиональной деятельностью. Об этом написал глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко в Facebook.

Подробностями вопиющего инцидента Унжин делился на своей странице в Facebook. Он рассказал, что около года в составе группы расследователей занимался разоблачением земельного произвола и незаконной деятельности Затоковского поселкового совета и его главы - Вячеслава Бокия. Когда встретил в "МакДоналдс" главного фигуранта своих расследований 20 декабря, предъявив удостоверение журналиста, стал задавать Бокию вопросы.

На Унжина напал ближайший соратник Бокия депутат Молотиловской ОТГ Сергей Герасименко. Facebook Владимира Унжина

Охранник Бокия нанес журналисту несколько мощных ударов. Полиция квалифицировала дело по ст. 125 - легкие телесные повреждения, зато сам журналист настаивает на переквалификации по профессиональному статье 171 - препятствование журналистской деятельности.

Об этом Владимир Унжин рассказал в письме к Национальному союзу журналистов Украины. После нападения журналист обратился в полицию, где объяснил обстоятельства инцидента и предоставил видеозапись с телефона. А также настоял на квалификации дела по статье 171 УК Украины. "Однако дело возбудили по статье 125 - "легкие телесные повреждения". Для меня такое решение и поведение правоохранителей - странно и не понятно, ведь по видео все видно. Есть подозрение, что на полицию давят, ведь нападающие имеют сомнительное прошлое", - рассказал в комментарии НСЖУ Владимир Унжин. - Сейчас адвокаты подготовили заявление в полицию о переквалификации дела.

Национальный союз журналистов Украины также обратилась с официальным письмом к правоохранителям с просьбой рассмотреть эту ситуацию. "Если журналист настаивает на возбуждении дела именно по "журналистской" статье, то это должно быть приоритетным для правоохранителей и стать одной из основных версий расследования нападения, - убежден председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Особенно, когда работник СМИ получил физические повреждения".

Владимир Унжин - член НСЖУ, долгое время работал в издании "Обозреватель", является соучредителем проекта журналистских расследований "Достали".

Напомним, за декабрь на украинских журналистов нападали 9 раз. Большинство жертв - женщины.

Также сразу четверо журналистов пострадали 24 декабря во время освещения судебного заседания в деле убийства Павла Шеремета: Алла Жизневская, журналистка телеканала ZIK; Юлия Корзун, журналистка издания Страна.ua; Антонина Белоглазова и Дмитрий Кучер - журналисты издания "Правовой контроль".