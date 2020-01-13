В Высшем антикоррупционном суде Украины отправили обвиняемую в коррупции чиновницу Офиса президента Светлану Кондзелю под ночной домашний арест, передают Украинские Новости.

Светлана Кондзеля. Фото: Facebook/Светлана Кондзеля

Как сообщается, эта мера пресечения, по ходатайству прокурора, сменила круглосуточный домашний арест, назначенный Кондзеле ранее.

Кроме того, суд продлил ранее возложенные на Кондзелю обязательства, в том числе запрет на выезд за границу.

О задержании Кондзели сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины стало известно в ноябре 2019 года. Ее обвиняют в мошенничестве. По данным правоохранителей, она рассказывала, что решает любую проблему через связи в администрации главы государства. Чиновница якобы просила 150 тысяч долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".