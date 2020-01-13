С 16 января у SkyUp Airlines вступают в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа. Об этом со ссылкой на информацию компании информирует ЦТС.

Сообщается, что теперь тарифы Standard и Flex предусматривают перевозку пассажиром одной единицы багажа весом до 23 кг и суммой трех измерений не более 158 см (до этого огранчений по сумме измерений не было). Кроме того, норма багажа для ребенка до 2 лет составляет 10 кг и 115 см в сумме измерений только для этих двух тарифов (ранее она применялась независимо от тарифа).

Также были внесены уточнения в правила перевозки ручной клади. Отметим, что общий вес в 7 кг и размеры 55х40х20 см не изменились, однако теперь у авиакомпании новые требования к дополнительным единицам ручной клади.

Так, если раньше указывалось, что на борт можно пронести женскую или мужскую сумку, единицу верхней одежды, папку для бумаг, печатные издания для чтения, ноутбук, зонтик или трость, а также питание для ребенка, то теперь правила гласят: "Общий вес дополнительных предметов, кроме еды для детей, не должен превышать 3 кг и параметры 35х20х10 см.

Питание для ребенка - вес до 5 кг, параметры 40х30х20 см". Покупка дополнительного места ручной клади (до 5 кг, 55х40х20 см) обойдется в 25 евро.

Нестандартный багаж, перевозимый в салоне, теперь не должен превышать 75 кг (ранее - 80 кг), а его размеры - 40х55х115 см (ранее правила гласили, что он просто должен помещаться на отдельном кресле). Стоит эта услуга при оформлении на сайте 40 евро, в аэропорту - 60 евро.

Перевозить спортивное снаряжение на борту самолетов SkyUp теперь стало несколько проще: если раньше перевозчик требовал только, чтобы сумма его измерений не превышала 300 см, то теперь сумма измерений может составить до 330 см. При этом перевезти инвентарь можно и бесплатно, если его общий вес вместе с багажом не превышает 23 кг. В противном случае перевозка спортинвентаря обойдется пассажиру 25 либо 50 евро (зависимо от того, была оформлена услуга на сайте или непосредственно в аэропорту).

Также теперь отправить ребенка без сопровождения в пределах Украины, предварительно оформив соответствующую услугу, можно в возрасте от 5 до 14 лет (раньше - от 2 до 14), а за границу - от 5 до 16 лет (раньше - от 2 до 16). Сопровождение несовершеннолетнего ребенка у авиакомпании стоит 50 евро.

Изменились и правила транспортировки животных. Если до этого правила SkyUp позволяли брать в салон "мелких животных", то теперь эта формулировка была изменена на "котов и собак". Вместе с тем, разрешенный вес животного вместе со средством транспортировки увеличился с 7 до 8 кг.

Также раньше разрешалось, чтобы параметры контейнера для животного в сумме трех измерений не превышали 115 см, а теперь определение более четкое - 50х40х20 см. В багажном отделении можно перевозить живность весом до 23 кг с клеткой, параметры которой составляют до 310 см в сумме трех измерений.

Перевозка животного в салоне оценивается в 40 евро при условии покупки услуги на сайте и 50 евро - в аэропорту. В багажном отделении - соответственно 80 и 100 евро.

Дополнительно компания уведомляет об ограничении возможности смены даты вылета в личном кабинете. Этой опцией, как и раньше, можно воспользоваться бесплатно в рамках тарифа Economy Flex и за 50 евро - в рамках Economy Standard не менее чем за 12 часов до вылета, но уже не на всех рейсах - кроме Зальцбурга и Коломбо.

Ранее мы информировали, что лоукостер SkyUp запустил авиарейсы из Харькова в Тбилиси.

Еще напомним, что SkyUp запустил авиарейсы между Харьковом и Киевом, а также из Киева во Львов.