Пранкер Джокер от имени бывшего народного депутата Оксаны Корчинской пообщался в Facebook с министром по вопросам ветеранов АТО Оксаной Колядой, которая поддержала подозреваемых в убийстве Шеремета. Скриншоты переписки Джокер выложил в своем Telegram-канале.

Из переписки становится ясно, что Коляда вопреки воле президента Владимира Зеленского и позиции министра внутренних дел Арсена Авакова не согласилась с обвинениями в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

По словам министра, она хочет помогать подозреваемым в убийстве журналиста. "Для меня все эти люди важны. Я ради всех них и пришла в правительство. Поэтому иначе и не могло быть", - поделилась в переписке Коляда. Также она открыто пишет знакомой, что разработала целую стратегию и "работает над этим". В частности, она надеется на встречу с генпрокурором, а вот "Аваков пока не идет на контакт".

Фото: t.me/joker_ukr

Как сообщала "Страна", министр по делам ветеранов Оксана Коляда заявила, подозреваемые в убийстве Павла Шеремета Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и Яна Дугарь - признанные авторитеты в ветеранском деле.

Ранее "Страна" напомнила об обстоятельствах убийства Павла Шеремета.