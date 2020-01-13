По делу об убийстве Амины Окуевой, жены чеченца-добробатовца Адама Осмаева, пока задержан только один человек, а заказчики пока неизвестны.

Такая информация была обнародована главой полиции Киевской области Андреем Небитовым.

Фамилию задержанного Небитов не назвал (вчера мы написали, что это Игорь Редькин - Ред.). Ему еще не сообщено о подозрении.

В полиции считают убийство заказным, но пока заказчики точно не установлены, хотя на их счет и есть уже версии, которые, однако, не озвучены.

"Это было преступление, сделанное на заказ. Следствие изучает деятельность этой группы не только в Украине, но и в странах Евросоюза", - заявил Небитов.

Он также уточнил, что с Евросоюзом связана вся деятельность банды, а не только убийство Окуевой. Правоохранитель отметил, что полиция пока еще не определилась с ролью задержанного вчера Редькина: то ли он передавал банде оружие, то ли сам участвовал в расстреле автомобиля Окуевой и Осмаева.

"Не только киллер мог держать это оружие", - заявил полицейский.

Также полиция не рассматривает версию, согласно которой Окуева и Осмаев задолжали денег, за что на них и была объявлена охота. По версии следствия, никаких крупных сумм денег у них не было, так как они были людьми невысокого достатка.

Напомним, что ранее "Страна" публиковала фото Игоря Редькина, которого задержали за убийство Амины Окуевой в 2017 году. Известно, что Редькин и его подельники подозреваются в двух убийствах. В частности, в убийстве в 2016 году руководителя компании "Caparol Украина" Павла Зможного.

О задержании вероятного убийцы вчера отчитался глава МВД Арсен Аваков.