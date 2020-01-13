После принятия законов об обязательных кассовых аппаратах для малого бизнеса число новых зарегистрированных ФЛП в Украине резко уменьшилось. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра Opendatabot, опубликованные в Facebook.

Скриншот: Facebook/Opendatabot

Как сообщается, за прошлый год в Украине было зарегистрировано 312 211 ФЛП, что на 15% меньше, чем в предыдущем году. То есть в 2019 году Украина потеряла более 48 тысяч новых предпринимателей. Как видно на графике, резкое падение регистраций физических лиц-предпринимателей началось в октябре, после принятия законов об обязательных кассовых аппаратах для малого бизнеса.

Фото: opendatabot.ua

По данным сервиса, такая динамика вызвана, прежде всего, рядом властных решений, а именно:

Законом о РРО;

Законом О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;

Законом о сборе и учете ЕСВ;

Законом о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно представления единой отчетности с ЕСВ и налога на доходы физлиц.

"Регистрация новых предпринимателей — это один из показателей развития экономики. Если в Украине не регистрируются новые компании и предприниматели, это означает, что украинцы боятся создавать бизнес и уходят в тень", — комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

В среднем ежемесячно регистрировалось 5,5 тысяч компаний и 26 тысяч ФОТ. Всего на начало 2020 года в Украине действует 1 876 604 предпринимателей.

Скриншот: Facebook/Opendatabot

Ранее сообщалось, что Зеленский решил ввести двухлетний мораторий на проверки ФЛП.

Также мы писали, что суд разрешил ФЛП-упрощенцам без дохода не платить единый социальный взнос.