Американское издание The New York Times обнародовало хронологию катастрофы самолета Boeing авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране. Соответствующее видео опубликовано на сайте портала 9 января.

Судя по видео, лайнер вылетел из Тегерана в Киев через четыре часа после того, как Иран ударил по американским военным объектам и привел в боевую готовность силы и средства ПВО. Утверждается, что из-за выгрузки лишнего груза самолет взлетел с небольшой задержкой, однако отклонений от обычного курса не было. Лайнер направился в северо-западном направлении.

Первые три минуты лайнер набирал высоту, на радарах отражалось 2,4 километра. Спустя несколько минут электронные системы вышли из строя, а самолет передал последний сигнал. Уже через несколько секунд в самолет попала ракета ПВО Ирана, он загорелся, после этого лайнер поразила еще одна ракета, которая была выпущена с секретных военных баз страны.

Падение на землю украинского самолета произошло спустя несколько минут. При падении произошел еще один взрыв. Обломки разлетелись на расстояние почти 500 метров от места падения. В общей сложности полет длился семь минут.

В результате крушения погибли 176 человек, в том числе 83 иранца и 11 украинцев. Тегеран признал, что сбил самолет, приняв его за крылатую ракету. МИД Исламской Республики заявил, что ошибка была вызвана авантюризмом США.

Напомним, Макрон, Меркель и Джонсон призвали Иран выполнять ядерную сделку.