Из Ирана возвращается часть украинских специалистов, которые работали на месте авиакатастрофы при участии самолета Boeing 737-800 авиакомпании МАУ. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов журналистам издания "Радио Свобода".

"Часть тех специалистов, которые уже там не нужны, речь идет о наших спасателей, которые закончили все свои необходимые работы, возвращается в Украину. Они пересекли границу, мы делали все необходимое, чтобы возвращение было безопасным", - рассказал Данилов.

По его словам, другие украинские специалисты продолжают работу в Иране.

"Все должны оставаться, - кто занимается следствием, кто занимается вопросами ДНК, кто занимается специализированными службами - все, кто должны там оставаться, они остались", - добавил секретарь ведомства.

В свою очередь пресс-служба ГСЧС Украины поделилась видео, на котором запечатлена работа украинских экспертов на месте катастрофы под Тегераном.

Видео: Facebook/ ДСНС України

"Очень больно от этих кадров, однако должны рассказать и показать, что именно делали наши спасатели на месте катастрофы украинского боинга в Тегеране. Поисковой группой #ГСЧС проводились работы по исследованию обломков самолета на открытой площадке. Обломки освобождались от грязи и складывались по рядам. Отдельно осуществлялись сортировка и складирование багажа и личных вещей, а также обеспечивалось освещения места проведения работ. Кроме того, экспертной группой с привлечением спасателей на открытой площадке проводились работы по воссозданию корпуса самолета из его фрагментов. Как это было - смотрите в видео", - говорится в сообщении службы.

Напомним, что специалистам на месте крушения "Боинга" удалось выяснить, что удар от ракеты пришелся по кабине пилотов сбитого украинского самолета МАУ. В результате этого, отключилось оборудование, отвечающее за подание сигнала о полете. Также мы публиковали новые снимки с места крушения авиасудна.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что главный командир Корпуса стражей Исламской революции Хосейн Салами, подопечные которого сбили украинский лайнер, заявил, что сожалеет о трагедии с украинским самолетом и что хотел бы быть на его борту.