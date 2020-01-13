За декабрь 2019 года руководство Министерства культуры Украины выписало себе огромные зарплаты, на общую сумму более 2 млн гривен. Бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава в комментарии "Стране" оценил ситуацию крайне негативно и заявил, что в Европе такого разброса в зарплатах нет.

По его словам, выписывать себе такие большие премии чиновникам позволяют нормативные документы.

"Все базируется на нормативных документах, которые позволяют выписывать такие большие премии для сотрудников. Например, надбавки за законотворческую работу, за сверхурочную работу. Но это очень субъективно оценивается", - рассказал экс-заместитель министра.

При этом, как он отмечает, объективных критериев, которые формируют уровень премий для сотрудников при сомнительных достижения, просто нет.

"Мы видим, как руководство министерства рисует и выплачивает себе такие большие зарплаты, в то время как простые сотрудники госпредприятий получают куда меньше. Я оцениваю такие зарплаты для топ-менеджеров крайне негативно, потому что это показывает социальную несправедливость как по отношению к сотрудникам министерства по вертикале, так и работникам на госпредприятиях", - добавил он.

По словам Кавы, в европейских странах не существует такого большого разброса в заработной плате между руководством и простыми, средними сотрудниками. При этом украинские министры и их заместители получают более высокую зарплату, чем чиновники на аналогичных должностях в государствах Западной Европы.

Как писала "Страна", глава Минкульта Украины Владимир Бородянский и его заместители отразили в декларациях совокупный размер своей декабрьской заработной платы на сумму в 2 070 000 гривен. Так, Бородянский получил за декабрь 112 904 гривны. И это - один из самых маленьких размеров заработной платы, задекларированный руководителями Минкульта.

Ранее сообщалось, что Рябошапке подняли зарплату на 50 тысяч, рядовым прокурорам на 2 тысячи.

Также мы писали, что глава "Укрпочты" Смелянский в 2020 году ежемесячно будет получать почти 2 миллиона зарплаты.