Сегодня, 13 января, в Киев из Бангкока возвратился 44-летний народный депутат Святослав Вакарчук. Лидер партии "Голос" новогодние каникулы провел в Таиланде. Хотя и старался этого не афишировать.

О том, что Вакарчук вернется в Украину рано утром 13 января, "Страна" сообщила еще вчера. По нашим данным, Святослав вместе со своей гражданской женой Лялей Фонаревой (до сих пор наверняка не известно заключили ли они официальный брак) вылетел прямым рейсом PS727 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) из Бангкока. В украинскую столицу борт прибыл сегодня в 3:58, что на 47 минут раньше заявленной посадки. Отметим, что слетать в Бангкок и назад бизнес-классом на новогодние праздники стоит $3500-4000.

Пассажиры, которые были с ним на борту, сообщили, что лидера партии "Голос" и его спутницу вывели с самолета в индивидуальном порядке.

"Вакарчука с самолета встречала машина прямо у трапа, вывели сначала его вместе с женщиной, с которой он летел, подождали, чтоб уехали и только потом выпустили бизнес-класс и всех остальных", - сказал пассажир.

Также он сообщил, что багаж пары снимали с ленты два неизвестных человека. Возможно, охрана.

Скорее всего, Вакарчук был предупрежден о том, что журналисты будут встречать его и он решил избежать расспросов о своем отпуске на берегу Андаманского моря.

Напомним, ранее "Страна" публиковала фотографии нардепа с отдыха, а также его видео из Таиланда.

Также мы рассказывали, что Владимир Зеленский новогодние каникулы провел с семьей в Омане в шикарном отеле, хотя говорил, что будет отдыхать в Карпатах.