Верховная Рада на этой пленарной неделе примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает нардеп Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

По его словам, уже сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам ВР.

Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге.

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Напомним, что в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы, несмотря на сопротивление нескольких евродепутатов, приняла решение о возвращении России в организацию. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии, члены которых объявили демарш.

После этого 1 июля, комитет Верховной Рады по иностранным делам принял решение приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до тех пор, пока Россия не выполнит главные пункты резолюций ПАСЕ, которые есть в полной компетенции Совета Европы, как организации, которая отвечает за права человека, а именно - безусловное освобождение моряков и политзаключенных, обеспечения прав крымских татар в аннексированном Крыму.