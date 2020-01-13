Одесские таможенники выявили и изъяли около 8 тысяч контрафактных кубиков Рубика. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов в понедельник, 13 января.

Как он отметил, на кубиках была наклеена торговая марка, похожая на британский бренд Rubik`s Brand Limited, который выпускает официальные игрушки "кубик Рубика".

Фото: Facebook/Max Nefyodov

"По факту нарушения прав интеллектуальной собственности составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 476 Таможенного кодекса Украины. Сейчас 7,8 тыс. контрафактных кубиков Рубика изъяты. Их дальнейшую судьбу решит правообладатель", – написал Нефедов.

Чиновник уточнил, что стоимость оригинального товара, который мог бы быть вытесненным с рынка этой контрафактной партией, составляет более 3 млн гривен.

Скриншот: Facebook/Max Nefyodov

Ранее сообщалось, что нардепы внесли изменения в Таможенный кодекс и определились, что такое контрафактные и пиратские товары.

Также мы писали, что в Одесском порту изъяли обувной контрафакт люксовых брендов.