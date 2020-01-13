Сегодня утром, 13 января, в десятки школ по всей России поступили анонимные сообщения о минировании. В связи с этим произошла экстренная эвакуация из общеобразовательных учереждений.

Так, на данный момент известно об эвакуации 70 школ и одного детского сада в Хабаровске. Всего из зданий было выведено более 60 тысяч детей, сообщает издание "Экспресс-газета".

Дополнительно сообщается об эвакуации школ во Владивостоке и Биробиджане. В администрацию Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема также поступили сообщения о минировании. На данный момент во всех зданиях работает полиция, ведется поиск взрывных устройств и проверка зданий.

Напомним, что за предыдущий месяц в России массово минировали здания судов, школ и торговых центров. Ранее "Страна" сообщала о том, что журналисты BBC нашли "украинский след" в серии лжеминирований в РФ.

А в феврале прошлого года произошла очередная атака минеров в России. Стоит отметить, что часть анонимных сообщений о минировании поступали на электронные адреса московских предприятий, учреждений и организаций в том числе и с украинских IP-адресов.