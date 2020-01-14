Лидер украинской рок-группы "Братья Карамазовы" Олег Карамазов, рассказал о том, что сегодня может объединить людей разных взглядов в Украине.

Об этом он сообщил в интервью "Витражи: о вере в красках" на YouTube.

"Все-таки люди при всем том, что они коллективные все и групповые, они все-таки одиночки. Каждый человек - одиночка. Вы вспомнили сегодня наш удивительный тур 2008 года группы "Братья Карамазовы", ДДТ, группы "С.К.А.Й". Я буквально вчера в эти рождественские дни говорил с Юрой Шевчуком по телефону, и в наших совместных поздравлялках, мы тоже вспомнили этот 2008 год, когда мы проехали по Украине. И говорить о том, что все было благостно во всех концах Украины, я бы такого не говорил. Я бы сказал, что Украина настолько разная и она настолько своеобразная, и это хорошо, что все доброе воспринимается в разных концах страны одинаково хорошо", - вспоминает Карамазов.

Он вспоминает, как во время тура только во Львове в честь дня города проходили разнообразные концерты в пяти частях города. Музыканты переживали, как примут русскоязычные музыкальные группы во Львове.

"Когда мы приехали на площадку, люди не только были на площади, но и висели на деревьях, .. и вся площадь подхватила "Что нам ветер да на это ответит"... Это пел не Шевчук, а площадь. И когда я забрался на сцену пели уже: "Наша маленькая стая уходит в небо". И тогда все вопросы языка куда-то отходили. Я очень надеюсь, что за прошедшие годы, ничего не поменялось, говоря о наших душах. Поменялось в мозгах, в телевизоре, в риторике. Погибло огромное количество людей. Совершенно другой разговор, кто послал их на смерть, во имя чего они сражались... Произошла трагедия, которая будет жить внутри нас не одно поколение", - сказал рок-музыкант.

Олег Карамазов пожелал всем "любви друг к другу". А главным принципом жизни он назвал "жить так, чтобы говорить и глядеть в глаза человеку, было легко".

Ранее в этом же проекте принял участие известный украинский боксер Александр Усик. Он объяснил о том, как его вера сопоставима со спортом и кто для него в жизни является авторитетом.

Ранее Олег Карамазов записал видео #НичегоНебойся, ты - православный в поддержку УПЦ. По словам Карамазова, религия не должна вызывать вражду между людьми, потому что прежде всего - это любовь, а не желание навязывать свою правду другим.