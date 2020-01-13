На этой неделе в Киеве сохранится плюсовая температура днем, ночью ожидается небольшой мороз. Снега не обещают. То есть крещенских морозов 19 января ждать не стоит. Собрали данные о прогнозе погоды с 13 по 19 января от пяти источников.

Укргидрометцентр

По прогнозам Укргидрометцентра, в начале недели днем ожидается в среднем +2...+5, ночью температура опустится до 0...-2. Такая погода сохранится до конца недели. Синоптики обещают переменную облачность без осадков.

Sinoptik.ua

По данным сайта Sinoptik.ua, в первую половину недели в Киеве температура будет подниматься до +5 днем. На выходных станет немного прохладней: 0...+1 днем, но крещенских морозов не обещают. Максимум -1...-2 ночью. Всю неделю без осадков.

Meteoprog

По данным сайта Meteoprog, до среды температура воздуха будет держаться в районе +3 днем, а ночью ожидается около нуля. На выходных днем около нуля, ночная температура 0...+3. Осадков не прогнозируют.

Weather.com

Ресурс Weather.com сообщает о переменной облачности на протяжении всей недели, но без осадков. Температура днем +4...+5, на выходных чуть холоднее +1...+2. Ночная температура от -2...-4.

Gismeteo

По данным Gismeteo, с понедельника по пятницу включительно в Киеве днем +3...+5. Ночью +1...-2. На выходных, 18-19 января, днем -1...-2, ночью до -3. Во вторник, 14 января, и в четверг, 16 января, возможен дождь.

Ранее мы писали о том, что половину Украины снова накрыло угарным газом.

Также "Страна" рассказывала, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС прошел дождь посреди зимы.