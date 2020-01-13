Власти Европейского союза решили не принимать санкционных ограничений против Ирана, который сбил украинский Boeing МАУ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на свои источники в Брюсселе.

Как сообщается, в ЕС не планируют ввод санкций против Ирана из-за катастрофы, которая произошла с самолетом украинских авиалиний. По данным источников, такое решение было принято в связи с тем, что Европа ждет, пока придут результаты расследования.

Источники отмечают, что решение о санкциях будет приниматься исходя из того, что покажет это расследование. Обсуждение должно состояться 20 января во время встречи глав МИД ЕС. Кроме того, будет обсуждаться будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Согласно договору, с Ирана снимаются санкционные ограничения в обмен на сдерживание ядерной программы.

Как сообщалось, 11 января глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами попросил прощения за сбитый самолет. По его словам, военные приняли лайнер за крылатую ракету, которая находилась на расстоянии 19 км.

Напомним, Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) разбился после возгорание недалеко от аэропорта Тегерана 8 января. В результате погибли 176 человек, включая 11 украинцев. КСИР взял на себя ответственность за крушение самолета, а бригадный командир Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был принят за крылатую ракету.