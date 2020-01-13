Лидеры мирового и европейского профсоюзного движения написали письмо в адрес высшего руководства Украины, в котором резко раскритиковали планы властей принять закон "О труде".

В частности, письмо подписали Международная конфедерация профсоюзов (МКП, представляет интересы 20 миллионов работников в 163 странах и насчитывает 332 национальные членские организации), Европейская конфедерация профсоюзов (ЕКП, которая представляет 45 миллионов трудящихся из 90 профобъединений объединений в 38 европейских странах), и так же представители 10 европейских отраслевых федераций профсоюзов.

В письме в частности, говорится, что 27 декабря Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду проект закона "О труде", который лишит наемных работников правовой защиты, а сами профсоюзы - возможности их защищать.

"В последнее время таким же образом были внесены и другие законопроекты, а именно проекты законов "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно отдельных вопросов деятельности профессиональных союзов)" (рег. № 2681), "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины о дополнительных основаниях для увольнения"(рег. № 2584) и другие. Они нарушают основополагающие права раьботников в обход международных стандартов. Эти законодательные изменения разрабатывались за закрытыми дверями без полноценных и откровенных трехсторонних консультаций с репрезентативными профсоюзами", - говорится в письме.

Профсоюзные лидеры назвали наиболее проблемные и конфликтные нововведенния, которые содержит законопроект.

1. Одностороннее расторжение трудовых договоров работодателями вопреки статье 4 Конвенции МОТ №158 о прекращении трудовых отношений (ратифицирована Украиной в 1994 году), которая предусматривает, что для прекращения трудовых отношений необходимы законные основания, или связанные со способностями или поведением работника или вызванные производственной необходимостью. Полная свобода, которая предоставляется работодателю в освобождении работников без выплаты выходного пособия, особенно повлияет на профсоюзных активистов и информаторов.



2. Работодатели смогут вносить изменения в условия трудового договора и увольнять работников, которые не согласятся на эти изменения. На практике это означает, что положения трудового договора фактически являются обязательными только для работника, поскольку работодатель может в одностороннем порядке вносить изменения.



3. Расширение и поощрение использования краткосрочных трудовых договоров и договоров с нефиксированным рабочим временем ведут к отсутствию гарантий занятости и доходов, непредсказуемости рабочего времени и стрессу у работников. Законопроектом разрешается заключать срочные трудовые договоры на срок до пяти лет, не считая того, что очень часто этими договорами злоупотребляют и работников принимают по краткосрочным договорам на работу, фактически имеющую постоянный характер.



4. Резкое снижение уровня оплаты за сверхурочные работы со 100% до 20% обычной оплаты труда нарушает Конвенцию МОТ №1 о рабочем времени, которая требует, чтобы размер оплаты сверхурочного времени был не менее 1,25 обычной оплаты. Кроме того, в законопроекте уменьшаются существующие ограничения на сверхурочную работу.



5. Отмена некоторых социальных гарантий и уменьшение защиты матерей с детьми еще больше облегчит их увольнение. Более того, работники будут обязаны сообщать работодателю всю информацию, которая может повлиять на их работу, и беременность, и состояние здоровья не исключены из этого требования.



6. Многочисленные ограничения права на свободу объединений, нарушают Конвенцию МОТ №87 о свободе объединений и защите права на организацию (ратифицирована Украиной в 1956 году). Сюда входит ограничение количества первичных профсоюзных организаций на одном предприятии максимум до двух, что прямо противоречит выводам Комитета МОТ по свободе объединений, который отметил, что законодательное ограничение количества профсоюзов нарушает право на свободу объединений.



Более того, законопроект требует принудительной передачи правительству профсоюзного имущества, приобретенного до 1991 года, в том числе имущества, созданного за счет профсоюзных средств. Кроме того, минимальный порог для создания профсоюзной организации предлагается повысить с 3 до 10 работников, что лишает права на создание профсоюза работников малых предприятий. Предложенные изменения также предусматривают создание "контрольных комиссий", которые должны мониторить и контролировать деятельность профсоюзов и в которые могут входить не члены профсоюза.



7. Ограничение права на получение информации для целей коллективных переговоров уничтожает условия, необходимые для содействия проведению добросовестных коллективных переговоров.



"Это лишь некоторые из тех положений законопроектов, которые серьезно нарушают многочисленные основополагающие и технические конвенции МОТ, в частности Конвенцию МОТ №87 о свободе объединений, Конвенцию МОТ №98 о коллективных переговорах и Конвенцию МОТ №144 о трехсторонних консультациях. Такие изменения в защите работников неприемлемы для страны, которая заявляет о своей верности демократическим ценностям, декларирует европейские стремления и обязалась придерживаться принципов ЕС, подписав Соглашение об ассоциации", - считают авторы письма.



Они также напомнили, что Паневропейский региональный совет МКП в середине декабря принял резолюцию, осудив эти предложения и призвав правительство Украины отозвать законопроект и обратиться за технической помощью к МОТ. А через несколько дней ЕКП пообещала поднять этот вопрос на уровне Европейской комиссии и Европейского парламента на основании того, что законопроект противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.



"Мы будем продолжать информировать МОТ и Европейский Союз об этой серьезной ситуации и без колебаний будем использовать существующие международные и региональные механизмы защиты прав работников, если посягательство на права работников и их профсоюзы продолжаться", - заверили лидеры профдвижения и добавили, что окажут украинским профсоюзам всю необходимую поддержку в противостоянии с властями.



"Украинские профсоюзы объявили о проведении кампании против законопроектов и политики правительства. Мы полностью поддерживаем эту кампанию и выражаем солидарность со всеми работниками Украины и их профсоюзами. Мы требуем отозвать законопроект и отложить любые официальные слушания в Верховной Раде. Эти законодательные изменения должны быть предметом полномасштабных консультаций с профсоюзами. Нет ни одного обоснования поспешному принятию разработанных законопроектов, в частности без полноценных трехсторонних переговоров. Мы призываем правительство Украины воспользоваться технической помощью МОТ в подготовке трудового кодекса, который отвечал бы международным стандартам.



Мы призываем украинское правительство и Парламент соблюдать положения, изложенные в Соглашении об ассоциации с Европейским Союзом, в частности относительно международных трудовых стандартов (МОТ), а также принципа социального диалога ЕС", - написали авторы обращения.



Письмо подписали Шаран Барроу, Генеральный секретарь МКП и Лука Висентини, Генеральний секретарь ЕКП и ПЕРР.



"Страна" приводит оригинал письма мировых профсоюзных лидеров.















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