Главное следственное управление СБУ по поручению Офиса генпрокурора начало досудебное расследование о крушении лайнера Boeing 737 "МАУ" по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В частности, дело расследуют по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, максимальная санкция - пожизненное лишение свободы.

Также крушение расследуют по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта), максимальная санкция предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

В СБУ отметили, что на данном этапе расследования идет сбор информации.

Как сообщала "Страна", в субботу, 11 января, Иран признал, что 8 января сбил украинский "Boeing-737" ракетой, запущенной ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР). После такого признания дальше должны последовать наказание виновных и выплата компенсаций родственникам жертв трагедии.

Также мы писали, что стало понятно за два дня после признаний Тегерана об атаке на "Боинг".

Одним из важных последствий трагедии стали беспорядки внутри самого Ирана, которые разгорелись после признания властей страны. Детально о них "Страна" рассказывала в материале Боинг-майдан. Почему в Иране начались протесты после признания властей в уничтожении украинского самолета.